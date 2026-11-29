Microplasticul, asociat cu o formă gravă de cancer. Expunerea îndelungată la microplastic ar putea favoriza dezvoltarea unor tumori de colon mai agresive, potrivit unui studiu realizat de cercetătorii Universității Central South din China. Experimentele efectuate pe animale au arătat că particulele de plastic acumulate în tractul digestiv pot afecta microbiomul intestinal. Specialiștii atrag atenția asupra posibilelor riscuri pentru sănătatea umană și recomandă efectuarea investigațiilor pentru depistarea precoce a cancerului colorectal.

Particulele de plastic care pătrund în organism sunt analizate de oamenii de știință pentru a stabili efectele acestora asupra sănătății. Cercetările recente au indicat că microplasticul se poate acumula la nivelul creierului, poate participa la reacții chimice în organism și ar putea afecta țesutul osos, potrivit publicației Futurism.

În cadrul unui studiu realizat în China, oamenii de știință au analizat efectele expunerii prelungite la polistiren asupra unor șoareci modificați genetic, care prezentau o predispoziție la dezvoltarea cancerului de colon. Rezultatele experimentelor au indicat că animalele expuse la aceste particule au dezvoltat tumori mai numeroase și mai agresive.

Cercetătorii au observat, de asemenea, acumularea particulelor de plastic în sistemul digestiv al animalelor și modificări ale echilibrului microbiomului intestinal.

Alți specialiști, care nu au fost implicați în realizarea studiului, au declarat pentru The Washington Post că existența unei legături între expunerea la microplastic și cancerul de colon este posibilă. Rezultatele obținute pe animale nu demonstrează însă că microplasticul provoacă această boală la oameni.

Creșterea numărului de cazuri de cancer colorectal în rândul adulților tineri i-a determinat pe cercetători să analizeze factorii de mediu care ar putea contribui la apariția bolii. Printre aceștia se numără utilizarea pe scară largă a materialelor plastice, inclusiv a polistirenului, dar și consumul alimentelor ultraprocesate care conțin coloranți sintetici.

Una dintre ipotezele analizate de specialiști este că microplasticul ar putea deteriora stratul de mucus care protejează pereții colonului, favorizând astfel expunerea acestora la substanțe nocive.

„În opinia mea, se va dovedi că nu microplasticele în sine sunt cauza, mai degrabă, acestea acționează ca un mijloc de a străpunge stratul de mucus”, a declarat Frank Frizelle, profesor la o universitate din Noua Zeelandă.

Specialiștii recomandă efectuarea investigațiilor pentru depistarea cancerului colorectal înainte ca boala să ajungă într-un stadiu avansat. Identificarea timpurie a afecțiunii poate crește șansele de recuperare.

Oamenii de știință consideră că sunt necesare cercetări suplimentare privind efectele expunerii la microplastic și ale poluării asupra sănătății umane.

Totodată, experții au atras atenția asupra necesității reevaluării obiceiurilor alimentare și a modului în care produsele destinate consumului sunt ambalate și comercializate.