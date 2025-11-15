Băutura care ar putea ajuta la reducerea riscului de cancer de colon

Cancerul colorectal (CCR) este o formă malignă care se dezvoltă în colon, cel mai lung segment al intestinului gros, sau în rect, partea terminală a tractului digestiv.

Printre factorii care cresc riscul de apariție se numără vârsta înaintată, prezența colitei ulcerative, istoricul familial, dar și obiceiurile de zi cu zi. Dieta bogată în grăsimi și săracă în fibre, lipsa activității fizice, supraponderabilitatea, precum și consumul de tutun și alcool contribuie, de asemenea, la riscul de îmbolnăvire cu această boală.

Atât bărbații, cât și femeile, sunt expuși aceluiași risc de cancer colorectal, arată studiile. Deși boala apare mai frecvent după vârsta de 50 de ani, nu este exclusă la tineri sau adolescenți. Peste trei sferturi dintre cazuri se dezvoltă la persoane fără factori de risc știuți, ceea ce face ca depistarea timpurie să fie deosebit de importantă.

Cancerul colorectal poate evolua fără simptome, mai ales în stadiile incipiente. Atunci când apar semne timpurii, acestea pot include constipație, diaree, modificări ale aspectului sau culorii scaunului sau sângerări rectale, precum și crampe, dureri abdominale și balonare excesivă. Oricare dintre aceste simptome necesită consultarea medicului.

Un medic afirmă că consumul zilnic al unei anumite băuturi ar putea reduce riscul de cancer de colon. Specialistul recomandă includerea acesteia în dietă pentru a diminua probabilitatea apariției bolii.

Consumarea suficientă de lapte poate reduce semnificativ riscul de cancer de colon, susține doctorul Karan Rajan. Specialistul explică că aportul adecvat de calciu, un nutrient esențial prezent în lapte, poate scădea riscul de cancer cu aproximativ 17%.

Rajan citează un studiu amplu, desfășurat pe mai mult de 500.000 de femei pe parcursul a 16 ani, care arată că un consum de doar 300 mg de calciu pe zi a fost asociat cu o reducere semnificativă a riscului de cancel la colon.

În plus, medicul subliniază că efectele benefice nu se limitează la calciul din lactate: „Vestea bună este că atât calciul din lactate, cât și cel din surse vegetale au avut efecte protectoare similare împotriva cancerului de colon”.

Medicul a explicat cum să încorporezi o cantitate adecvată de calciu în dietă. „300 de miligrame de calciu reprezintă doar 30% din valoarea zilnică recomandată”, a spus dr. Raj. „Poți obține acest lucru dintr-o cană de lapte, 170 ml de iaurt simplu sau o cană de varză verde fiartă”.

Chiar și două linguri de semințe de chia oferă aproape 200 de miligrame de calciu, atrage atenția Dr. Raj, care explică importanța acestui mineral pentru sănătate. Calciul nu protejează doar oasele, ci contribuie și la sănătatea colonului, a punctat medicul.

Dr. Raj a explicat rolul calciului în organism, subliniind că acesta nu protejează doar oasele, ci contribuie și la sănătatea colonului. Potrivit medicului, calciul se leagă de acizii biliari, formând un compus inofensiv care poate preveni afectarea mucoasei intestinale și reduce permeabilitatea colonului, adică micșorează spațiile dintre celulele intestinale.

Un nou studiu publicat în Nature Communications sugerează că un aport regulat de alimente și băuturi bogate în calciu poate fi asociat cu un risc mai scăzut de cancer colorectal. Cercetarea, realizată de o echipă de la Universitatea din Oxford, a analizat datele a peste 542.000 de persoane.

Conform rezultatelor, consumul de produse lactate, precum laptele praf și iaurtul, dar și alimente bogate în riboflavină, magneziu, fosfor și potasiu, pare să reducă probabilitatea apariției cancerului intestinal.

Potrivit Medical News Today, cei care au consumat echivalentul unui pahar suplimentar de lapte zilnic, sau 300 de miligrame de calciu, au prezentat un risc relativ cu 17% mai mic de cancer colorectal.

Dr. Keren Papier, coordonatorul studiului, a declarat „Calciul ar putea proteja intestinul prin legarea de acizii biliari și acizii grași liberi, formând un fel de „săpun” inofensiv care împiedică deteriorarea mucoasei intestinale.” Cercetătorii subliniază însă că este „prematur să se recomande un aport crescut de calciu pentru toată lumea”.