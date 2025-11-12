O boală „aproape de două ori mai contagioasă” decât răceala obișnuită se răspândește rapid

Agenția pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA) a emis un avertisment cu privire la o boală care este „aproape de două ori mai contagioasă” decât răceala obișnuită. Șefii din domeniul sănătății îndeamnă părinții să se asigure că copiii lor au primit toate vaccinurile, inclusiv vaccinurile împotriva poliomielitei și rujeolei, oreionului și rubeolei (ROR).

O boală foarte de contagioasă, cu o rată de transmitere aproape dublă față de răceala obișnuită, se răspândește rapid printre populație. Experții avertizează că virusul se transmite cu ușurință în comunități și poate provoca focare semnificative dacă nu se respectă măsurile de prevenție. Autoritățile sanitare britanice monitorizează îndeaproape evoluția situației și recomandă prudență, igienă riguroasă și vaccinarea acolo unde este disponibilă.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care ratele de vaccinare MMR în Anglia au înregistrat o scădere în ultimii ani, iar consecințele încep să se facă simțite. De la începutul anului, autoritățile au confirmat 811 cazuri de rujeolă, potrivit celor mai recente date.

Copiii sub 10 ani reprezintă majoritatea persoanelor infectate, însă aproximativ un sfert dintre cazuri au fost raportate la tineri și adulți de 15 ani și peste. Guvernul atrage atenția că întârzierile în raportarea datelor afectează în special ultimele patru săptămâni, ceea ce înseamnă că cifrele actuale probabil nu arată adevărata realitate a răspândirii bolii.

UKHSA lansează un avertisment clar: „Credeți că o răceală obișnuită se răspândește repede? Rujeola este de aproape două ori mai contagioasă și mult mai gravă. Dar poate fi ușor prevenită prin menținerea la zi a vaccinărilor MMR.”

Autoritățile din sănătate avertizează, de asemenea, că boala poate provoca complicații serioase, inclusiv infecții ale urechii, pneumonie sau inflamații ale creierului. În cazuri grave, aceste afecțiuni pot necesita spitalizare și, rar, pot conduce la dizabilități pe termen lung sau chiar la deces.

Părinții care nu sunt siguri că vaccinările de rutină ale copiilor lor sunt complete sunt sfătuiți să verifice carnetul roșu, documentul medical personal al copilului. În situațiile în care vaccinările lipsesc sau necesită actualizare, medicul de familie poate oferi îndrumare și poate programa administrarea vaccinurilor necesare.

Primele simptome ale rujeolei sunt adesea asemănătoare cu cele ale unei răceli obișnuite, urmate la câteva zile de apariția unei erupții cutanate. În unele cazuri, pot apărea și mici pete în interiorul gurii. Erupția se manifestă inițial pe față și în spatele urechilor, răspândindu-se apoi pe restul corpului. Petele, care pot fi ușor ridicate și se pot uni, nu provoacă, de regulă, mâncărime.

Think a common cold spreads fast? 🤧⏲ Measles is nearly twice as contagious, and far more serious. But, it is easily preventable by keeping up to date with your routine MMR vaccinations. 🔗 https://t.co/MqcAv7KNzE pic.twitter.com/XbLxWp6GQI — UK Health Security Agency (@UKHSA) November 10, 2025

Este important să contactați cât mai repede medicul de familie sau să apelați NHS 111 dacă suspectați că dumneavoastră sau copilul dumneavoastră ar putea avea rujeolă. Situațiile care necesită atenție imediată includ:

Copilul are mai puțin de un an și a intrat în contact cu o persoană infectată cu rujeolă.

Dumneavoastră sau copilul nu ați avut rujeolă și nici nu ați primit ambele doze de vaccin MMR, și ați fost în apropierea unei persoane infectate.

Sunteți însărcinată sau aveți un sistem imunitar slăbit și ați fost expus(ă) unei persoane cu rujeolă.

Starea dumneavoastră sau a copilului se înrăutățește semnificativ sau aveți motive să credeți că este o urgență.

Temperatura ridicată nu scade după administrarea de paracetamol sau ibuprofen.

Apar dificultăți de respirație sau senzația de lipsă accentuată de aer.

Bebelușul sau copilul mic refuză hrana, mănâncă sau bea mai puțin decât de obicei, sau urinează mai puțin.

Rujeola este o boală extrem de contagioasă, motiv pentru care este recomandat să contactați mai întâi cabinetul medicului de familie înainte de a vă prezenta personal. În situațiile de mai jos, mergeți direct la Urgențe dacă dumneavoastră sau copilul dumneavoastră prezentați simptome severe, precum: