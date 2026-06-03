Meteorologii au emis două avertizări cod galben de instabilitate atmosferică accentuată pentru mai multe regiuni din România, valabile până joi seară.

Sunt așteptate ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și episoade de grindină, în contextul unei perioade de vreme instabilă care va afecta succesiv vestul, sudul și estul țării.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează că fenomenele pot produce cantități importante de apă într-un interval scurt de timp, iar în unele zone rafalele de vânt vor atinge viteze de până la 70 km/h.

Inclusiv municipiul București se va afla sub cod galben joi, între orele 12:00 și 23:00.

Potrivit ANM, prima avertizare este valabilă în intervalul 3 iunie, ora 20:00 – 4 iunie, ora 10:00 și afectează județele Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj și sudul județului Hunedoara.

În aceste zone sunt prognozate perioade de instabilitate atmosferică accentuată, caracterizate prin averse torențiale, descărcări electrice și intensificări ale vântului.

Local, se pot produce vijelii cu viteze estimate între 50 și 70 km/h, iar grindina poate apărea izolat.

Meteorologii estimează cantități de apă de 15-25 litri pe metrul pătrat, iar în anumite localități valorile pot depăși 30-40 litri pe metrul pătrat în doar câteva ore.

Un al doilea cod galben intră în vigoare joi, 4 iunie, la ora 12:00 și rămâne valabil până la ora 23:00.

Avertizarea vizează cea mai mare parte a Munteniei, estul Olteniei și sud-vestul Moldovei. Fenomenele prognozate sunt similare: ploi torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului și vijelii cu rafale de 50-70 km/h.

De asemenea, există riscul producerii de grindină de mici și medii dimensiuni. Cantitățile de precipitații pot ajunge la 15-25 l/mp, iar izolat pot depăși pragul de 30-40 l/mp.

ANM precizează că manifestări de instabilitate atmosferică vor apărea local și în alte regiuni ale țării, chiar dacă acestea nu se află sub incidența avertizărilor meteorologice.

Pentru Capitală, meteorologii prognozează o schimbare semnificativă a vremii pe parcursul zilei de joi.

În noaptea de miercuri spre joi, cerul va fi variabil, cu înnorări spre finalul intervalului. Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura minimă se va situa între 14 și 16 grade Celsius.

Începând de joi dimineață și mai ales după ora 12:00, vremea va deveni instabilă. Sunt așteptate averse care pot acumula între 15 și 20 l/mp, descărcări electrice, intensificări temporare ale vântului și vijelii cu viteze de 50-70 km/h. Nu este exclusă apariția grindinei.

Temperatura maximă în București va ajunge la 25-26 de grade Celsius.

În perioadele de instabilitate atmosferică accentuată, autoritățile recomandă evitarea deplasărilor în timpul furtunilor, adăpostirea autoturismelor departe de copaci sau stâlpi și urmărirea actualizărilor meteorologice oficiale.

Fenomenele prognozate pot produce acumulări rapide de apă pe carosabil și pot afecta temporar traficul rutier în zonele cele mai expuse.