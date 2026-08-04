Transportul rutier greu va fi restricționat miercuri, 5 august, între orele 12:00 și 20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din șapte județe aflate sub Cod Roșu de caniculă, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Măsura vizează autovehiculele cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone și are scopul de a proteja infrastructura rutieră în condițiile temperaturilor extreme prognozate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Restricțiile se aplică în județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Potrivit CNAIR, circulația vehiculelor de mare tonaj va fi limitată în intervalul orar 12:00–20:00, perioadă în care temperaturile vor atinge cele mai ridicate valori.

Compania explică faptul că decizia urmărește prevenirea deteriorării carosabilului în condiții de caniculă.

„Măsura are ca scop protejarea și conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv prevenirea deformațiilor majore ireversibile, care implică și pierderea stabilității straturilor rutiere ce pot apărea ca efect al desfășurării traficului greu în condițiile climatice de caniculă”, precizează CNAIR.

Interdicția nu se aplică tuturor transporturilor. Sunt exceptate mai multe categorii considerate esențiale pentru populație și pentru funcționarea serviciilor publice.

Printre acestea se numără:

transportul de persoane;

transportul de animale vii;

transportul de produse perisabile;

transporturile funerare;

transporturile poștale;

distribuția de carburanți;

transportul de apă îmbuteliată și băuturi răcoritoare;

transportul de produse alimentare;

transporturile de mărfuri cu temperatură controlată;

transporturile desfășurate în cadrul Sistemului Garanție-Returnare (SGR).

De asemenea, restricțiile nu se aplică utilajelor proprii ale CNAIR și echipamentelor firmelor implicate în construcția, modernizarea și întreținerea infrastructurii rutiere naționale.

Administrația Națională de Meteorologie a emis un Cod Roșu de caniculă valabil miercuri și joi pentru județele Maramureș, Satu Mare, Sălaj, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin.

Meteorologii estimează temperaturi maxime de 37–39 de grade în Maramureș, Satu Mare și Sălaj, iar în Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin valorile vor urca la 39–41 de grade.

Totodată, ANM avertizează că disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar nopțile vor rămâne tropicale, cu minime de 25–26 de grade, cele mai ridicate valori fiind așteptate în zona deluroasă a Crișanei.

Restricțiile de circulație vor fi valabile doar pe durata intervalului cu temperaturi extreme și urmăresc limitarea efectelor pe care traficul greu le poate avea asupra carosabilului încins.

CNAIR recomandă transportatorilor să își planifice cursele astfel încât să evite intervalul în care restricțiile sunt în vigoare.