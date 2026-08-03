Familia unui șofer care și-a pierdut viața într-un accident produs pe DN17 nu a reușit să obțină despăgubiri de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR). Atât Tribunalul București, cât și Curtea de Apel București (CAB) au stabilit că accidentul s-a produs exclusiv din culpa șoferului, iar parapetul lovit de autoturism respecta toate normele tehnice aplicabile la data montării, potrivit Justnews.

Accidentul s-a produs în 3 mai 2015, în jurul orei 18:49, pe DN17, pe direcția Beclean–Dej. În autoturismul Land Rover Freelander se aflau șoferul și un pasager, ambii decedând pe loc.

Potrivit datelor din dosar, conducătorul auto ar fi adormit la volan, autoturismul a părăsit sensul de mers și a lovit un parapet metalic amplasat pe sensul opus. Anchetatorii au arătat că la locul accidentului nu au fost identificate urme de frânare, iar întreaga responsabilitate pentru producerea evenimentului rutier i-a revenit șoferului.

În urma impactului, parapetul a pătruns prin autoturism și a provocat răni incompatibile cu viața celor doi ocupanți.

La doi ani de la accident, soția și cei doi copii ai șoferului au deschis un proces împotriva CNAIR.

Reclamanții au solicitat plata cheltuielilor de înmormântare și a rentelor pentru întreținerea copiilor, precum și daune morale de 100.000 de euro pentru soție și câte 250.000 de euro pentru fiecare dintre cei doi copii.

În susținerea acțiunii, aceștia au depus o expertiză extrajudiciară potrivit căreia parapetul ar fi fost montat necorespunzător.

„Dacă parapetul ar fi avut primul sector îngropat, fiind montat în conformitate cu imaginea din schita x, riscul de deces ar fi fost exclus; penetrarea autovehiculului nu ar fi avut loc, iar deceleraţia la care ar fi fost supus corpul ocupanţilor autovehiculului ar fi fost suportabilă de către organismul uman; montarea parapetului fără îngroparea primului sector a condus indubitabil la decesul celor două persoane aflate în autovehicul”, se arată în document.

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a contestat concluziile expertizei depuse de reclamanți și a arătat că aceasta nu poate înlătura concluziile anchetei penale.

Reprezentanții instituției au argumentat că parapetul era amplasat pe sensul opus direcției de deplasare, iar accidentul s-a produs după ce șoferul a părăsit carosabilul și a pătruns pe contrasens.

Totodată, CNAIR a susținut că expertul angajat de familie nu avea competența de a se pronunța asupra modului de proiectare și amplasare a parapetului, aspecte care țin de specializarea în căi ferate, drumuri și poduri.

Prin hotărârea pronunțată la 19 mai 2023, Tribunalul București a respins acțiunea ca neîntemeiată.

Instanța a reținut că dosarul penal fusese clasat definitiv încă din anul 2022 și că nu fusese identificată nicio culpă a CNAIR sau a persoanelor care au proiectat și executat lucrarea.

Judecătorii au arătat că trei expertize judiciare efectuate în dosarul penal au ajuns la aceeași concluzie: parapetul respecta toate cerințele tehnice aplicabile la data montării.

Potrivit instanței, extremitățile parapetului erau executate conform standardelor în vigoare, fiind prevăzute cu „labe de urs”, iar configurația drumului nu impunea îngroparea capetelor parapetului.

În aceste condiții, tribunalul a apreciat că nu poate fi reținută o culpă a CNAIR în producerea accidentului sau în consecințele acestuia.

Familia victimei a contestat hotărârea, însă Curtea de Apel București a respins apelul.

Prin decizia pronunțată la 10 iulie 2026, instanța a menținut soluția Tribunalului București și i-a obligat pe apelanți să achite către CNAIR suma de 8.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la comunicare.