Mulți șoferi pierd procesul prin care contestă o amendă rutieră nu pentru că nu ar avea dreptate potrivit Codului Rutier, ci din cauza unor greșeli de procedură sau de strategie. Contestarea unui proces-verbal poate reuși, dar doar dacă este făcută corect și la timp.

Cea mai frecventă eroare este depășirea termenului. Șoferul are la dispoziție 15 zile calendaristice de la primirea procesului-verbal – fie că l-a semnat pe loc, fie că i-a fost comunicat prin poștă. După acest termen, plângerea este respinsă automat, indiferent cât de solide sunt argumentele.

O altă greșeală răspândită este convingerea că orice eroare din procesul-verbal duce automat la anularea amenzii. Nu este așa. O literă greșită în nume, dacă identitatea persoanei rămâne clară, poate să nu fie suficientă. Instanța analizează dacă greșeala a produs o vătămare concretă.

Doar anumite omisiuni – precum lipsa semnăturii agentului, CNP-ul greșit, numărul de înmatriculare incorect sau descrierea vagă a faptei – au șanse reale să atragă nulitatea.

Mulți șoferi depun plângeri vagi, în care scriu doar că „nu sunt de acord” sau că a fost „abuz”. O astfel de formulare nu convinge. Plângerea trebuie să indice concret ce este greșit în procesul-verbal, care este temeiul legal invocat și ce probe există. Fără o argumentație clară, șansele scad semnificativ.

O confuzie frecventă este legată de locul unde se depune contestația. Mulți trimit petiții la poliție sau la primărie, crezând că astfel rezolvă situația. În realitate, plângerea contravențională se depune la judecătorie – fie la cea de pe raza locului faptei, fie la cea de domiciliu.

Nu puțini sunt cei care nu verifică atent procesul-verbal înainte de a contesta. Elementele obligatorii – datele de identificare, descrierea faptei, temeiul legal, semnătura agentului – trebuie citite cu atenție.

De asemenea, refuzul de a semna procesul-verbal nu îl face nul, așa cum cred unii șoferi. Actul rămâne valabil și se comunică ulterior prin poștă.

Lipsa probelor sau depunerea unor dovezi incomplete este o altă problemă. Fotografiile neclare, capturile de ecran fără fișiere originale sau absența unor solicitări pentru înregistrările poliției slăbesc dosarul.

În plus, unii uită de taxa de timbru și de documentele obligatorii, ceea ce poate duce la amânări sau la respingerea plângerii.

În final, succesul unei contestații la amendă depinde de respectarea termenului, de identificarea greșelilor reale din procesul-verbal și de o argumentație precisă, susținută de probe. Simplul dezacord rar convinge instanța.