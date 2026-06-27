Cea mai mare amendă rutieră din România. Suma și contravențiile

Conducătorii auto din România riscă amenzi record, de până la 4.325 lei, pentru anumite abateri considerate grave de Codul Rutier. Cea mai mare sancțiune contravențională prevăzută pentru persoane fizice poate fi primită de șoferi pentru o serie întreagă de contravenții.

Potrivit legislației actualizate, valoarea unui punct-amendă în 2026 este de 216,25 lei. Astfel, amenda maximă pentru o persoană fizică, corespunzătoare clasei a IV-a de sancțiuni (9-20 puncte-amendă), atinge 4.325 lei.

Aceste amenzi maxime se aplică în cazul unor abateri extrem de grave de la reglementările din Codul Rutier, precum:

Depășirea vitezei maxime cu mai mult de 50 km/h;

Conducerea unui vehicul sub influența alcoolului (în anumite limite, ca contravenție);

Refuzul conducătorului auto de a se supune testării cu etilotestul sau drugtestul;

Conducerea unui autovehicul cu permisul suspendat sau fără permis;

Alte abateri repetate sau cu consecințe majore asupra siguranței traficului.

Pentru persoanele juridice (firme cu flote auto), amenda rutieră pentru astfel de contravenții poate ajunge la 21.625 lei (până la 100 de puncte-amendă).

Pe lângă amendă, conducătorii autp riscă și sancțiuni complementare severe cum ar fi suspendarea permisului de conducere pentru 30 până la 180 de zile, confiscarea autovehiculului în anumite cazuri sau chiar întocmirea unui dosar penal.

Specialiștii atrag atenția că, odată cu creșterea valorii punctului-amendă, impactul financiar al unei contravenții grave a devenit mult mai dureros, statul actualizând valorile pentru o amendă rutieră în permanență.

Poliția Rutieră anunță controale intense în această perioadă, mai ales pe autostrăzi și pe drumurile naționale unde, spun aceștia, depășirile de viteză rămân principala cauză a accidentelor grave.

Autoritățile le recomandă conducătorilor auto respectarea cu strictețe a regulilor de circulație, deoarece o singură abatere poate genera costuri financiare importante și consecințe legale de lungă durată.