O româncă a fost arestată în Germania într-un dosar de spionaj care vizează un presupus complot de asasinare a lui Stefan Thumann, directorul executiv al companiei germane de drone Donaustahl. Potrivit unei investigații apărute în presa germană, planul ar fi fost organizat de serviciile secrete ruse și dejucat înainte de a fi pus în aplicare. Anchetatorii susțin că operațiunea de spionaj a fost oprită după ce autoritățile germane au primit informații de la serviciile de informații partenere, care au semnalat existența unei rețele ce monitoriza de mai multe luni activitatea directorului din industria de apărare, arată Die Zeit.

Potrivit sursei, rețeaua era formată dintr-un cetățean ucrainean, identificat ca Serhii N., și o femeie de naționalitate română, Alla S.

Cei doi ar fi supravegheat zona din apropierea locuinței lui Stefan Thumann, fotografiind și filmând atât reședința acestuia, cât și sediul companiei Donaustahl. În paralel, ar fi colectat informații din surse publice disponibile pe internet.

Conform anchetatorilor, românca nu ar fi fost agent profesionist, ci o persoană fără experiență în astfel de operațiuni, care ar fi continuat activitățile de supraveghere chiar și după plecarea partenerului său din Germania.

Investigația arată că autoritățile germane au fost avertizate încă din decembrie 2025 despre riscul unui atac la adresa directorului Donaustahl.

Serhii N. a fost reținut inițial în Bavaria, însă a fost eliberat înainte ca anchetatorii să finalizeze analiza dispozitivelor electronice ridicate de la acesta. Ulterior, după ce verificările informatice ar fi evidențiat presupuse legături cu Moscova și activități de supraveghere, bărbatul a fost localizat și arestat în Spania, în luna martie 2026.

În același dosar, românca a fost arestată în landul Renania de Nord-Westfalia.