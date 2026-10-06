Două ținte aeriene au fost detectate în noaptea de 5 spre 6 octombrie în spațiul aerian ucrainean, în apropierea frontierei fluviale cu România, iar locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert. Două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu” pentru monitorizarea situației.

Potrivit Ministerului Apărării Naționale (MApN), nu au fost detectate pătrunderi ale țintelor în spațiul aerian național. Mesajul RO-Alert a fost transmis la ora 02:20, iar alerta aeriană a încetat la ora 03:14.

Sistemul de supraveghere radar al MApN a identificat cele două ținte în timp ce acestea evoluau în spațiul aerian ucrainean, în proximitatea frontierei cu România.

Detectarea lor a determinat activarea măsurilor de protecție și informare a populației din zonele considerate expuse. Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, care a transmis avertizarea către populația din nordul și estul județului Tulcea.

Autoritățile nu au indicat, în informațiile disponibile, că țintele ar fi pătruns în România. MApN a precizat explicit că nu au fost detectate încălcări ale spațiului aerian național.

Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, aflate în serviciu de luptă în cadrul misiunii de Poliție Aeriană Întărită, au decolat de la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”.

Prezența avioanelor spaniole la baza din România face parte din cooperarea aliată pentru supravegherea și protejarea spațiului aerian de pe flancul estic al NATO. În situații în care sunt identificate ținte aeriene în apropierea frontierelor, aeronavele aflate în serviciul de luptă pot fi trimise pentru monitorizarea și evaluarea situației.

În cazul de față, informațiile transmise de MApN indică faptul că operațiunea s-a desfășurat fără ca țintele detectate să intre în spațiul aerian românesc.

Mesajul de avertizare pentru populația din nordul și estul județului Tulcea a fost transmis la ora 02:20, după notificarea IGSU de către Centrul Național Militar de Comandă.

Alerta aeriană a fost menținută până la ora 03:14, când autoritățile au anunțat încetarea acesteia. Intervalul dintre transmiterea RO-Alert și ridicarea alertei a fost, astfel, de aproximativ 54 de minute.

Pentru locuitorii din zona de frontieră, astfel de mesaje au rolul de a transmite rapid informații atunci când există riscul ca obiecte aeriene sau fragmente ale acestora să ajungă pe teritoriul României. În același timp, emiterea unei alerte nu înseamnă automat că spațiul aerian românesc a fost încălcat.

Județul Tulcea se află în proximitatea unor zone din sudul Ucrainei vizate în mod repetat de atacuri aeriene. În ultimii ani, autoritățile române au transmis în mai multe rânduri mesaje RO-Alert în nordul județului atunci când radarele militare au identificat ținte aeriene în apropierea frontierei.

În astfel de situații, procedurile presupun monitorizarea țintelor de către structurile militare și, dacă este necesar, ridicarea unor aeronave aflate în serviciul de Poliție Aeriană. Un episod similar a avut loc și în noaptea de 4 spre 5 octombrie, când MApN a anunțat detectarea unei ținte aeriene la est de Vâlcove, în Ucraina. Atunci, două F-18 spaniole au decolat de la Mihail Kogălniceanu, iar populația din nordul județului Tulcea a fost avertizată prin RO-Alert.

Elementul principal comunicat de MApN în cazul alertei din noaptea de 5 spre 6 octombrie este că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

Prin urmare, alerta transmisă populației din Tulcea a fost o măsură de avertizare și protecție în contextul detectării unor ținte în apropierea frontierei, pe teritoriul ucrainean. Cele două aeronave F-18 spaniole au fost mobilizate pentru monitorizarea situației, iar alerta aeriană a fost încheiată la ora 03:14