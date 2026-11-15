Autoritățile de la Tallinn au luat o decizie majoră de securitate națională și au hotărât să blocheze complet accesul terestru către Federația Rusă începând cu data de 1 decembrie. Măsura radicală vine ca răspuns direct la o tentativă de sabotaj care a vizat o uzină de apărare din apropierea capitalei estoniene, incident pe care anchetatorii îl atribuie serviciilor de spionaj militar de la Moscova, conform EFE.

Anunțul oficial privind blocarea frontierei a fost făcut duminică de către șeful diplomației estoniene, la doar o zi după ce forțele de ordine au reușit să prevină incidentul de securitate. Ministrul de externe a explicat că măsura este necesară pentru a stopa acțiunile subversive ale Kremlinului și pentru a bloca rutele prin care sunt ocolite sancțiunile internaționale.

"După ce am obţinut dovezi clare că serviciul rus de informaţii militare GRU a ordonat un act de sabotaj împotriva unei companii din industria de apărare, Estonia va închide toate punctele de trecere a graniţei la frontiera estoniano-rusă începând cu 1 decembrie", a declarat ministrul de externe Margus Tsahkna pe reţelele de socializare.

Oficialul de la Tallinn a transmis un avertisment către Moscova, subliniind că statul baltic nu va tolera provocările la adresa securității sale interne.

"Rusia trebuie să înţeleagă că acţiunile ostile împotriva Estoniei au consecinţe. Încercările de intimidare, destabilizare sau subminare a securităţii noastre nu vor rămâne fără răspuns", a adăugat el.

Totodată, ministrul a precizat că partenerii regionali au fost deja notificați cu privire la această hotărâre strategică: "Am informat omologii mei din Finlanda, Letonia şi Lituania despre această decizie".

Hotărârea executivului condus de premierul Kristen Michal, care anunțase anterior că analizează oportunitatea blocării frontierei, a fost accelerată de concluziile procuraturii generale și ale serviciilor de informații estoniene. Acestea au stabilit că în spatele operațiunii de lângă Tallinn se află structurile de spionaj ale Rusiei.

Ținta atacului a fost o fabrică strategică din domeniul apărării, specializată în producția de drone de recunoaștere și de atac. Datorită intervenției rapide a personalului de securitate al uzinei, sabotajul a fost dejucat înainte de a provoca pagube sau de a întrerupe activitatea industrială. Până în acest moment, autoritățile au reținut opt suspecți implicați în acest caz, însă naționalitatea acestora nu a fost dezvăluită.

Înainte de intrarea în vigoare a acestei interdicții totale, traficul între cele două state se desfășoară prin trei puncte de trecere a frontierei: Narva, un punct extrem de tranzitat, alături de Luhamaa și Koidula. Acestea funcționează în prezent după un program de 12 ore pe zi, permițând atât tranzitul cetățenilor, cât și transportul rutier de mărfuri.

Odată cu închiderea graniței Estoniei la 1 decembrie, opțiunile de călătorie pe cale terestră între Uniunea Europeană și Rusia devin aproape inexistente. După ce Finlanda a luat o măsură similară și și-a închis frontiera cu Rusia încă din anul 2023, Letonia va rămâne singurul stat membru al blocului comunitar cu puncte de trecere terestre funcționale către teritoriul rus.