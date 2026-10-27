Serviciul Român de Informații (SRI) avertizează că persoane din România pot fi atrase în operațiuni de sabotaj prin mesaje pe rețelele sociale și oferte de bani pentru activități aparent banale.

Avertismentul a fost publicat la 26 octombrie 2026, în revista Intelligence a instituției, pe fondul investigațiilor privind operațiuni atribuite unor rețele coordonate din Federația Rusă.

Potrivit SRI, recrutarea poate începe cu o solicitare aparent inofensivă, precum fotografierea unei clădiri, ridicarea unui colet sau efectuarea unei sarcini contra cost.

Persoanele abordate nu cunosc întotdeauna scopul real al activității sau identitatea celor care o coordonează.

Riscurile cresc atunci când astfel de cereri vizează obiective strategice, transportul unor materiale periculoase ori folosirea conturilor bancare în beneficiul unor necunoscuți.

Recrutorii pot aborda potențialele victime prin intermediul rețelelor sociale și al aplicațiilor de mesagerie. Discuția poate porni de la o ofertă de colaborare remunerată, fără explicații clare despre beneficiarul final sau despre motivul pentru care este solicitată o anumită activitate.

În unele situații, persoanei i se oferă bani pentru sarcini care par lipsite de riscuri. Printre exemplele prezentate de SRI se numără fotografierea unor clădiri, observarea sistemelor de pază, ridicarea și transportarea unor pachete sau punerea la dispoziție a unor instrumente de plată.

Plata poate fi promisă în bani obișnuiți sau în criptomonede. Intermediarii pot ascunde identitatea beneficiarului și pot evita să ofere detalii verificabile despre scopul solicitării.

O altă caracteristică este escaladarea treptată a cerințelor. O persoană care acceptă inițial o sarcină aparent banală poate primi ulterior instrucțiuni pentru activități cu implicații grave, inclusiv transportul unor materiale periculoase sau provocarea unor distrugeri.

SRI avertizează și asupra posibilității ca persoanele recrutate să fie supuse presiunilor ori șantajului dacă încearcă să se retragă din operațiune.

Potrivit recomandărilor instituției, există mai multe indicii care justifică prudență atunci când o persoană necunoscută propune o activitate contra cost.

Printre acestea se numără:

Plăți neobișnuit de mari pentru sarcini simple, fără o justificare economică verificabilă.

pentru sarcini simple, fără o justificare economică verificabilă. Solicitări de fotografiere sau filmare a unor obiective militare, industriale ori a unor elemente de securitate.

a unor obiective militare, industriale ori a unor elemente de securitate. Transportarea unor colete al căror conținut nu este declarat corect sau nu poate fi verificat.

al căror conținut nu este declarat corect sau nu poate fi verificat. Folosirea conturilor bancare, a documentelor ori a cartelelor telefonice în beneficiul unor persoane necunoscute.

în beneficiul unor persoane necunoscute. Insistența asupra secretului , inclusiv cereri de ștergere a conversațiilor sau instrucțiuni pentru evitarea controalelor.

, inclusiv cereri de ștergere a conversațiilor sau instrucțiuni pentru evitarea controalelor. Lipsa unor explicații credibile privind scopul activității și identitatea beneficiarului real.

Niciunul dintre aceste elemente nu demonstrează, luat separat, existența unei infracțiuni. Evaluarea trebuie să țină cont de context, de natura solicitării și de eventualele încercări de a ascunde scopul real al activității.

Avertismentul SRI a fost publicat în aceeași zi în care instituția a anunțat identificarea unei rețele de sabotaj despre care afirmă că era coordonată din Federația Rusă. Ancheta vizează incendiul izbucnit la 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov, în apropierea societății CARFIL SA, filială a companiei de stat ROMARM.

Potrivit informațiilor prezentate în materialul de presă, dosarul îi vizează pe doi cetățeni bieloruși și un cetățean ucrainean, rezidenți în state membre ale Uniunii Europene. Doi dintre suspecți au fost arestați în Germania, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Anchetatorii investighează și posibila vizare a altor obiective militare și industriale din România și din alte state europene. Aceste informații fac parte dintr-o anchetă în curs, iar responsabilitățile individuale trebuie stabilite prin procedurile judiciare.

SRI a amintit și un caz din octombrie 2025, când a anunțat prevenirea unei tentative de sabotaj care viza compania de curierat Nova Post. Două persoane ar fi depus colete care conțineau dispozitive incendiare, identificate și neutralizate înainte de producerea unor victime.

În septembrie 2026, instituția a făcut public un alt caz în care un cetățean rus stabilit în România ar fi primit instrucțiuni pentru fotografierea și filmarea unor obiective militare și infrastructuri strategice.

Un incident investigat în Lituania a atras, de asemenea, atenția autorităților asupra recrutării unor persoane pentru acțiuni violente. Procurorii au formulat acuzații într-un dosar privind incendierea unui magazin IKEA din Vilnius, în 2024, în care persoana vizată era minoră la momentul faptelor.

Aceste cazuri arată de ce autoritățile tratează cu atenție solicitările care implică infrastructuri sensibile, colete suspecte sau activități desfășurate la indicațiile unor persoane a căror identitate nu poate fi verificată.

Dacă o ofertă presupune fotografierea unor obiective strategice, transportarea unor pachete cu un conținut necunoscut sau folosirea contului bancar pentru persoane necunoscute, nu accepta sarcina înainte de a-i putea verifica legitimitatea.

Păstrează, dacă este sigur să faci acest lucru, mesajele și celelalte informații relevante pentru identificarea solicitării. Nu furniza documente, date bancare sau acces la conturi și nu transporta colete al căror conținut nu îl cunoști.

Pentru o situație suspectă, contactează autoritățile competente. Numărul 112 trebuie folosit în cazul unui pericol imediat sau al unei urgențe, nu pentru simple suspiciuni care nu necesită intervenție imediată.