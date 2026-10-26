Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a anunțat că situația operativă este sub control și că a intensificat măsurile de securitate și patrulare în apropierea infrastructurilor critice, a platformelor industriale cu profil de apărare, a principalelor căi de transport și a marilor depozite logistice. Instituția face apel la operatorii economici și la cetățeni să semnaleze orice activitate suspectă, în contextul anchetei privind trei cetățeni străini cercetați pentru tentativă la acte de diversiune.

MAI a transmis luni seară că structurile operative cooperează cu instituțiile din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională, precum și cu partenerii internaționali din cadrul NATO și al Uniunii Europene.

„Structurile operative ale ministerului cooperează strâns şi în timp real cu celelalte instituţii din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, precum şi cu partenerii internaţionali din cadrul NATO şi UE, pentru identificarea timpurie, prevenirea şi neutralizarea oricăror tentative de sabotaj ori destabilizare”, a transmis instituția.

Potrivit ministerului, dispozitivele integrate de securitate și patrulare au fost intensificate preventiv în apropierea obiectivelor considerate sensibile de pe teritoriul României.

MAI precizează că mecanismele de alertă timpurie și protocoalele de reacție rapidă sunt operaționale, iar resursele logistice și operative sunt mobilizate pentru a răspunde amenințărilor.

Instituția le cere operatorilor economici și cetățenilor să manifeste „o vigilenţă civică sporită” și să sune la numărul unic de urgență 112 dacă observă persoane sau activități de supraveghere neautorizate ori colete suspecte în apropierea obiectivelor de utilitate publică sau a perimetrelor industriale.

MAI a anunțat că, împreună cu Serviciul Român de Informații, DIICOT și Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală de Informații a Apărării, continuă verificările privind operațiunile de sabotaj identificate pe teritoriul național.

Autoritățile române au documentat activitatea a doi cetățeni belaruși și a unui cetățean ucrainean, rezidenți în state ale Uniunii Europene, despre care susțin că fac parte dintr-o rețea de sabotaj. Cei trei sunt cercetați pentru tentativă la acte de diversiune în legătură cu un incendiu suspect care a afectat sediile mai multor firme din județul Brașov. Doi dintre cetățeni au fost arestați în Germania, în timp ce ar fi pregătit fapte similare, iar al treilea a fost localizat în Polonia.

Serviciul Român de Informații a transmis că rețeaua din care ar face parte cei trei cetățeni străini era coordonată din Rusia și viza mai multe facilități militare și industriale din România și din regiune.

Potrivit SRI, obiectivele urmărite erau intimidarea, afectarea capacităților de apărare și slăbirea contribuției statelor vizate la securitatea europeană și regională.

Ancheta este în desfășurare, iar instituțiile române continuă cooperarea pentru verificarea operațiunilor de sabotaj identificate pe teritoriul național