Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat identificarea unei rețele de sabotaj coordonate din Rusia, implicată, potrivit instituției, în incendiul produs pe 14 septembrie 2026 pe platforma industrială Carfil din Brașov. Anchetatorii au stabilit că persoanele implicate aveau legături cu mai multe state europene, iar operațiunile vizau inclusiv fabrici de armament și alte obiective militare și industriale. Cercetările continuă în România și în cooperare cu autoritățile din străinătate.

În prezent, în legătură cu activitățile acestora sunt în desfășurare proceduri judiciare în România, dar și acțiuni realizate în cooperare cu autoritățile din alte state europene.

Investigațiile au arătat că operațiunile coordonate din Rusia nu erau limitate la teritoriul României. Conform datelor obținute de SRI, persoanele care conduceau rețeaua stabiliseră o listă extinsă de obiective din regiune.

Printre țintele identificate se numărau facilități de producție a armamentului, atât din sectorul de stat, cât și din cel privat. De asemenea, rețeaua avea în vedere alte obiective de interes militar și industrial.

SRI a anunțat că incendiul de la Brașov se înscrie într-o campanie mai amplă de operațiuni de sabotaj coordonate de Federația Rusă pe teritoriul Europei. Potrivit instituției, scopul acestor acțiuni este intimidarea statelor vizate, afectarea capacităților lor de apărare și diminuarea contribuției acestora la securitatea europeană și regională.

Cercetările desfășurate în cursul anului 2026 au dus și la identificarea altor tentative de sabotaj îndreptate împotriva unor obiective din România. Printre acestea se află facilități militare internaționale, dar și obiective utilizate pentru instruirea forțelor armate ucrainene.

Potrivit SRI, aceste operațiuni fac parte din aceeași categorie de acțiuni prin care rețele coordonate din Rusia urmăresc să afecteze infrastructura militară și industrială din statele europene.

Investigațiile privind persoanele implicate și activitățile acestora sunt în continuare desfășurate împreună cu autoritățile române și cu parteneri internaționali.

Serviciul Român de Informații a atras atenția că persoanele implicate în asemenea operațiuni sunt recrutate frecvent prin intermediul rețelelor sociale. În multe situații, contactul inițial presupune o ofertă de bani pentru îndeplinirea unei sarcini care pare lipsită de pericol.

Persoanei abordate i se poate solicita, de exemplu, să urmărească un anumit obiectiv sau să realizeze fotografii ale unor clădiri și facilități. Ulterior, sarcinile primite pot deveni tot mai grave. Potrivit SRI, acestea pot ajunge de la activități de observare și documentare la distrugeri, provocarea unor incendii sau chiar asasinate.

Instituția a avertizat și că persoanele recrutate pot fi supuse unor presiuni dacă refuză să îndeplinească solicitările primite. În asemenea situații, coordonatorii pot recurge inclusiv la șantaj pentru a determina continuarea activităților.

Rețelele urmăresc, în special, identificarea unor persoane ale căror vulnerabilități pot fi exploatate.

Conform SRI, printre factorii utilizați în procesul de recrutare se numără problemele financiare, dependențele și existența unor antecedente infracționale.

Aceste vulnerabilități pot fi folosite pentru a convinge persoanele abordate să accepte bani în schimbul îndeplinirii unor sarcini.

În cazul în care activitățile solicitate devin mai grave, coordonatorii pot folosi presiunea și amenințările pentru a împiedica retragerea celor recrutați.

SRI a prezentat și o serie de metode folosite de persoanele implicate în operațiuni de sabotaj pentru a evita identificarea și pentru a-și ascunde deplasările.

Una dintre acestea presupune utilizarea serviciilor de transport și cazare înregistrate pe numele altor persoane. De asemenea, membrii rețelelor pot folosi mijloace de plată care nu le aparțin, pentru a îngreuna identificarea tranzacțiilor și a traseelor parcurse.

În ceea ce privește comunicațiile, aceștia utilizează frecvent cartele telefonice provenite din state terțe și aplicații de mesagerie criptată. Serviciul Român de Informații a atras însă atenția că asemenea elemente trebuie analizate în ansamblu și în raport cu împrejurările concrete ale fiecărei situații.

Folosirea unei aplicații criptate, a unei cartele telefonice din alt stat sau a unor servicii rezervate pe numele altei persoane nu reprezintă, în sine, o dovadă a implicării într-o activitate de sabotaj.

Verificările referitoare la operațiunile identificate pe teritoriul României sunt desfășurate în continuare de Serviciul Român de Informații, în cooperare cu alte instituții naționale. La cercetări participă Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT), Ministerul Apărării Naționale, prin Direcția Generală de Informații a Apărării, și Ministerul Afacerilor Interne.

SRI colaborează, de asemenea, cu parteneri europeni și transatlantici pentru identificarea și contracararea rețelelor de sabotaj.

Acțiunile urmăresc prevenirea unor noi incidente, protejarea obiectivelor care ar putea deveni ținte și identificarea persoanelor implicate în organizarea sau executarea operațiunilor. Totodată, instituția continuă informarea publicului cu privire la metodele de recrutare și de acțiune utilizate de aceste rețele, inclusiv la riscurile asociate acceptării unor oferte de bani pentru activități aparent inofensive.