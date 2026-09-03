Unul dintre cetățenii ucraineni judecați în România pentru tentativa de sabotaj asupra sediului Nova Post din București este implicat și într-o anchetă germană privind un depozit clandestin de arme descoperit lângă Berlin. Informația, publicată joi, 3 septembrie, de ZDF și confirmată de avocata lui Vadym Shcherbakov din România, creează o legătură directă între două dosare de securitate investigate în România și Germania.

Vadym Shcherbakov este unul dintre cei doi cetățeni ucraineni trimiși în judecată în România pentru tentativa de incendiere, în octombrie 2025, a sediului companiei ucrainene de curierat Nova Post din centrul Bucureștiului. Același bărbat este vizat și în Germania, unde Parchetul Federal investighează descoperirea a două arme de foc și a unor muniții ascunse într-o zonă împădurită de la periferia Berlinului.

Avocata lui Vadym Shcherbakov din România a confirmat pentru ZDF că acesta este implicat și în ancheta privind depozitul de arme descoperit în Germania. Publicația germană nu a dezvăluit identitatea avocatei. Potrivit acesteia, autoritățile române au avut contacte directe cu anchetatorii germani și polonezi în cadrul investigațiilor.

Parchetul Federal german cercetează dosarul sub suspiciunea de activitate de agent pentru un serviciu de informații și pregătirea unei infracțiuni violente grave împotriva securității statului. Ministrul german de Interne confirmase încă din 21 august că suspectul din dosarul arsenalului descoperit lângă Berlin se afla în arest în România, însă identitatea lui nu fusese făcută publică.

ZDF afirmă acum că persoana respectivă este Vadym Shcherbakov, informație confirmată de avocata acestuia din România.

„Armele care au fost găsite, precum și muniția, erau cu siguranță destinate pregătirii unor atacuri”, declara Dobrindt, fără să atribuie atunci public operațiunea Moscovei.

Depozitul clandestin de arme a fost găsit în 2025 într-o zonă împădurită de la periferia Berlinului. Potrivit informațiilor obținute de presa germană, Vadym Shcherbakov ar fi plecat la 1 octombrie 2025 cu un autocar din Polonia către Berlin. După ce ar fi ajuns în partea de est a capitalei germane, acesta ar fi preluat două pachete de mici dimensiuni, în care se aflau două pistoale și muniție.

Armele ar fi fost ascunse ulterior într-un depozit improvizat în apropierea lacului Müggelsee, iar Shcherbakov s-ar fi întors apoi în Polonia. Autoritățile germane au descoperit ascunzătoarea, dar au decis să o țină sub supraveghere pentru o perioadă, în speranța că vor identifica persoanele care urmau să ridice armele.

Pistoalele au fost făcute nefuncționale de specialiști, iar zona a fost monitorizată tehnic. Nicio persoană nu s-a mai prezentat însă pentru a recupera armele. Una dintre explicațiile luate în calcul este că persoana care le-ar fi ascuns fusese între timp arestată în România.

Potrivit informațiilor obținute de WDR, NDR și Süddeutsche Zeitung, serviciile germane de securitate suspectează că ascunzătoarea ar fi fost un depozit clandestin al serviciilor de informații ruse. Armele ar fi putut fi lăsate acolo pentru persoane care urmau să desfășoare în Germania așa-numite operațiuni „kinetice”, respectiv atacuri fizice sau acte de sabotaj.

Ținta concretă a unui eventual atac nu a fost făcută publică. Ambasada Rusiei în Germania a respins acuzațiile și a calificat suspiciunile privind implicarea Moscovei drept nefondate.

La circa două săptămâni după presupusa deplasare la Berlin, Vadym Shcherbakov a ajuns în România împreună cu un alt cetățean ucrainean, Bohdan Filipchuk. În perioada 14-15 octombrie 2025, cei doi au fost identificați și monitorizați de SRI după ce au intrat în România dinspre Polonia. Pe 15 octombrie, aceștia au ajuns la sediul Nova Post din București.

Potrivit anchetei din România, Shcherbakov ar fi depus două colete care conțineau dispozitive incendiare artizanale ce puteau fi activate de la distanță. SRI a intervenit înainte ca dispozitivele să fie declanșate.

Operațiunea a implicat SRI, DIICOT, Poliția Română și structuri partenere, iar serviciul român de informații a susținut că sabotajul ar fi fost coordonat de serviciile secrete ruse.

Cele două colete depuse în București conțineau dispozitive incendiare improvizate. Potrivit SRI, în acestea se aflau substanțe precum termit și nitrat de bariu, iar dispozitivele fuseseră construite astfel încât să poată fi inițiate de la distanță. Ele erau ascunse în căști audio și piese auto.

În interiorul coletelor se aflau și componente destinate monitorizării poziției prin GPS. Sediul Nova Post vizat în operațiune se află la parterul unui bloc de locuințe din zona centrală a Capitalei.

DIICOT a avertizat că, dacă incendiul ar fi fost declanșat, focul s-ar fi putut extinde la imobilele din apropiere și ar fi putut pune în pericol viața unui număr mare de persoane.

Serviciul Român de Informații a atribuit încă din octombrie 2025 operațiunea unei structuri mai ample. SRI a afirmat atunci că informațiile obținute indicau afilierea celor doi cetățeni ucraineni la „o rețea extinsă de sabotori vizând țări europene, controlată de serviciile secrete ruse”.

Potrivit serviciului român de informații, cei doi s-ar fi aflat sub coordonarea directă a unor reprezentanți ai serviciilor ruse. SRI a încadrat cazul într-un tipar mai larg de operațiuni îndreptate împotriva infrastructurii Nova Post din Europa.

Vadym Shcherbakov și Bohdan Filipchuk au fost arestați preventiv în octombrie 2025. Ulterior, DIICOT a finalizat ancheta. Prin rechizitoriul din 2 aprilie 2026, cei doi au fost trimiși în judecată în stare de arest preventiv pentru tentativă la acte de diversiune, respectiv complicitate la tentativă la acte de diversiune.

Dosarul a fost trimis Curții de Apel București. Procurorii au stabilit existența unui risc ca dispozitivele să provoace un incendiu de amploare și să genereze un puternic sentiment de insecuritate în societate.

Existența depozitului de arme din Germania a devenit publică în august 2026. La acel moment era cunoscut faptul că un suspect legat de caz se afla în detenție în România, însă identitatea lui nu fusese confirmată oficial.

Ulterior au apărut informații potrivit cărora suspectul ar fi un cetățean ucrainean arestat la București după operațiunea privind coletele incendiare. Datele publicate acum de ZDF și confirmarea avocatei din România fac legătura explicită între cele două anchete.

Vadym Shcherbakov, judecat la București pentru tentativa de sabotaj de la Nova Post, este persoana implicată și în ancheta germană privind depozitul clandestin de arme.

Investigațiile din Germania privind presupusa activitate pentru servicii străine și pregătirea unui atac sunt în continuare în desfășurare. Atât în România, cât și în Germania, acuzațiile formulate în dosare nu echivalează cu stabilirea vinovăției, aceasta putând fi decisă numai prin hotărâri definitive ale instanțelor.