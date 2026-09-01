Spionajul european se reformează în fața pericolului rusesc. Azi, Germania!

În mod tradițional, dominată de o prudență istorică profundă, arhitectura de securitate a Germaniei traversează o perioadă de transformări structurale fără precedent în perioada postbelică.

O schimbare revoluționară de paradigmă în arhitectura de securitate

Pe fondul reconfigurării globale a riscurilor, cabinetul condus de cancelarul Friedrich Merz a aprobat o reformă fundamentală a comunității naționale de informații în contextul general al reformei sistemului federal de apărare, despre care am scris mai multe articole. Această reevaluare strategică este dictată în mod direct de amenințările asimetrice multidirecționale din flancul estic al NATO – cu Federația Rusă ca vector principal de agresiune – dublate de acțiunile hibride orchestrate de actori statali precum China și Iran.

Conceptual vorbind, reforma marchează trecerea de la o doctrină defensivă la una proactivă: Serviciul Federal de Informații Externe (BND) și Oficiul Federal pentru Protecția Constituției (BfV) nu se vor mai limita strict la identificarea și monitorizarea riscurilor, ci vor dobândi instrumentele operaționale pentru neutralizarea activă a acestora.

De unde se pleacă ...

Pentru a avea o imagine despre ce înseamnă acum BND, redau un fragment din analiza publicată recent de săptămânalul francez L’Express privind eficiența serviciilor de informații europene, analiză comentată de mine în urmă cu două săptămâni în Evenimentul Zilei: ,,Publicația BILD din ianuarie 2026 arăta că doar 2% din alertele terororiste în Germania proveneau de la BND, iar 72% de la ... CIA. Restul, de la alte servicii partenere.

Un fost director al structurii de informații a Elveției, citat de aceeași publicație, afirma: ,,Spionii germani semănau mai mult cu niște cercetători din cadrul unui think-tank,,... Peste Atlantic, opiniile sunt cam aceleași. Glen Carle, fost agent CIA și director adjunct al NIC - National Intelligence Council, susținea că ,,atunci când eram în serviciu și lucram cu germanii, aceștia refuzau orice operațiune în străinătate’’. Quod erat demonstrandum ...

Depășirea unui context istoric axat pe cultura reținerii legislative

Pentru a înțelege amploarea acestei mutații legislative - de fapt este mult mai mult decât atât - este imperativă raportarea la trauma istorică a Germaniei din secolul XX. Experiența totalitară a regimului național-socialist, cu cortegiul său de servicii opresive - urmată de utilizarea aparatului de spionaj în perioada postbelică timpurie prin rețeaua lui Reinhard Gehlen, fost general în aparatul de informații al Wehrmachtului - precum și de omniprezența oprimantă a Ministerului Securității Statului (STASI) în fosta Republică Democrată Germană au fundamentat principiul separării stricte a atribuțiilor (Trennungsgebot).

Serviciile germane de informații au fost supuse, prin urmare, unui control parlamentar și judiciar mult mai rigid în comparație cu agențiile partenere din spațiul euro-atlantic, precum DGSE-ul francez, MI6-ul britanic sau CIA-ul american. Această cultură a reținerii a limitat decenii la rând capacitatea executivă a agențiilor de informații germane în exteriorul frontierelor naționale.

De altfel, din cele 6000 de posturi ale BND, doar 90 sunt în străinătate. Încă un ,,amănunt’’: Directorul-președinte al serviciului extern, Martin Jager, este un fost ambasador în ... Afganistan, într-o perioadă marcată de conflictul intern cu talibanii.

Vulnerabilitățile reîntoarcerii la geopolitica de forță

Transformările actuale pe segmentele apărării și securității - într-un articol anterior, le-am numit ,,copernicane’’ - derivă dintr-o realitate cu care se confruntă pentru prima dată noile generații de germani: Țara lor a devenit o țintă, aproape cotidiană, a războiului hibrid. Susținerea constantă a Ucrainei a făcut ca teritoriul federal să fie expus sistematic unor acțiuni agresive de spionaj cibernatic, acțiuni de spionaj industrial, dezinformare pe scară largă și operațiuni clandestine de infiltrare în medii decizionale din spectrul politic și economic.

Expunerea vulnerabilităților critice ale infrastructurii germane a demonstrat că vechiul sistem al activității informative federale, axat exclusiv pe colectarea pasivă și analiza datelor – urmate de transmiterea lor către alte structuri – este insuficient în fața unor actori statali care utilizează tactici asimetrice, sub pragul unui conflict militar deschis.

Noul mandat executiv: De la analiză la „apărare activă”

Noua legislație redefinește limitele acțiunii clandestine. Deși BND-ul nu primește un mandat general de tip carte blanche, agenția este autorizată să execute contraatacuri țintite pentru a perturba rețelele ostile, umane și materiale.

Tranziția se face așadar de la simpla avertizare timpurie la faza de interdicție tactică, desfășurată sub un cadru de legalitate strict limitat și de această dată, dar mult mai extins decât în trecut. Iată câteva dintre exemplele practice de intervenție directă:

Neutralizarea infrastructurii cibernetice: Autorizarea operațiunilor de hacking transfrontalier (hack-back) pentru dezactivarea serverelor externe utilizate în lansarea atacurilor informatice majore.

Perturbarea lanțurilor de aprovizionare militare: Sabotarea sau blocarea sistemelor informatice aparținând entităților străine care produc drone, muniție sau vectori de armament chimic destinați destabilizării securității europene.

Vectorul AI, alinierea la standardele aliate și obligațiile sectorului privat

O componentă cheie a reformei o reprezintă modernizarea analizei de date prin implementarea pe scară largă a Inteligenței Artificiale (AI). Confruntate cu volume uriașe de date, serviciile germane au urmat exemplul structurilor străine, internalizând tehnologii avansate de procesare predictivă, într-o logică comparabilă cu platformele analitice complexe utilizate de FBI sau CIA (precum modelul Palantir). Integrarea algoritmilor AI permite detectarea anomaliilor structurale în timp util și sprijină procesul decizional rapid în situații de criză.

Pentru a asigura eficiența acestor instrumente, statul german configurează noi baze legale destinate intruziunii digitale legitime. Reforma extinde competențele de supraveghere a comunicațiilor criptate și permite perchezițiile digitale (accesul direct la dispozitive electronice). Esențial este că operatorii de telecomunicații, platformele digitale și intermediarii financiari care operează în jurisdicția federală devin supuși unor obligații stricte de cooperare. Aceștia vor fi constrânși prin lege să furnizeze operativ fluxurile de date solicitate de agenții, eliminându-se blocajele birocratice anterioare. Altă revoluție ... copernicană.

Reducerea dependenței și incertitudinea transatlantică. Concluzii pentru era post-Trump

Autonomia strategică – prefigurată în contextul acestei reforme – devine imperativă în contextul volatilității alianțelor externe. După cum a subliniat Nina Warken - șefa Cancelariei Federale care supervizează reforma BND, în cadrul argumentării necesității legii - Berlinul s-a aflat prea mult timp într-o stare de dependență asimetrică față de datele furnizate de serviciile partenere de intelligence. Pentru a asigura suveranitatea națională, Germania trebuie să dețină capacități tehnice și operaționale perfect comparabile cu cele ale aliaților săi.

În aceeași ordine de idei, reforma spionajului german reprezintă, în ultimă instanță, un răspuns de supraviețuire instituțională în fața revizionismului rus și a presiunilor chineze. Totuși, dinamica este puternic accelerată și de reconfigurarea politică de la Washington. Îndoielile sistemice privind predictibilitatea parteneriatului istoric de tip intelligence sharing, cu o Americă marcată de doctrinele administrative din era Trump și post-Trump, forțează Europa să își asume propriile costuri de securitate. Prin transformarea BND și BfV în veritabile „servicii secrete” cu prerogative extinse și capabilități ofensive, Germania semnalează abandonarea idealismului geopolitic în favoarea unui realism profund, adaptat secolului XXI.