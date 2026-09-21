Cancelarul german Friedrich Merz își apără mandatul și direcția politică după o dublă înfrângere a CDU în alegerile regionale desfășurate duminică, în Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin. În nord-estul Germaniei, CDU a obținut doar 4,9% din voturi și nu a trecut pragul de 5% necesar pentru reprezentarea în parlamentul regional, în timp ce AfD a câștigat alegerile cu 38,2%. La Berlin, Die Linke a devenit cea mai puternică formațiune, cu 25,7%, înaintea CDU, care a obținut 18,8%.

Rezultatele pun din nou presiune asupra lui Friedrich Merz, aflat la conducerea guvernului federal de aproximativ 16 luni. Cancelarul a respins însă orice discuție privind plecarea sa și a transmis că va continua reformele pe care le consideră necesare pentru relansarea economiei germane.

În Mecklenburg-Pomerania Inferioară, AfD a obținut 38,2% din voturi, devansând SPD, formațiunea premierului regional Manuela Schwesig, care a ajuns la 35,5%. CDU a primit doar 4,9% și nu va avea reprezentare în noul parlament regional. Este cel mai slab rezultat al partidului în acest land și unul dintre cele mai importante eșecuri electorale ale formațiunii conduse de Merz.

Deși AfD a ieșit pe primul loc, rezultatul nu înseamnă automat că formațiunea va conduce landul. Celelalte partide au exclus formarea unei coaliții cu AfD, astfel că negocierile pentru viitorul executiv regional urmează să stabilească majoritatea.

Pentru CDU, rezultatul este cu atât mai dificil cu cât formațiunea cancelarului a fost depășită de principalele partide în lupta electorală din Mecklenburg-Pomerania Inferioară și nu a reușit să atingă pragul de reprezentare parlamentară.

La Berlin, Die Linke a obținut 25,7% și a devenit cea mai puternică formațiune în parlamentul landului. CDU, care conducea până acum administrația capitalei, a obținut 18,8%, în timp ce AfD a ajuns la 16,2%. SPD a obținut 12,1%, iar Verzii 14,3%.

Rezultatul deschide calea unor negocieri pentru formarea unei noi majorități în capitala Germaniei. Elif Eralp, candidata Die Linke, a anunțat că își dorește funcția de primar guvernator al Berlinului, însă formarea administrației depinde de negocierile dintre partidele care pot alcătui o majoritate.

Friedrich Merz a calificat rezultatul CDU din Mecklenburg-Pomerania Inferioară drept un „dezastru”, dar a respins speculațiile privind o plecare din funcția de cancelar.

Într-o declarație făcută duminică seară, liderul CDU a transmis că rămâne atât președintele partidului, cât și cancelar și a pledat pentru continuarea reformelor guvernamentale. „Ceea ce trebuie făcut acum necesită fermitate, consecvență și răbdare”, a declarat Merz, potrivit relatărilor despre intervenția sa.

Cancelarul susține că reformele sunt necesare pentru relansarea economiei germane, afectată de stagnare, costurile ridicate ale energiei, concurența internațională și probleme structurale ale economiei.

Implementarea programului guvernamental este însă îngreunată de disputele dintre CDU și Partidul Social Democrat (SPD), partenerul de guvernare al conservatorilor.

Ministrul german de Finanțe și liderul SPD, Lars Klingbeil, a declarat după rezultatele alegerilor că partidele din coaliție trebuie să analizeze rezultatul și să stabilească ce pot face diferit.

„Consider că trebuie să privim aceste rezultate cu umilință şi să ne întrebăm ce putem face diferit şi mai bine”, a declarat Klingbeil, potrivit AFP.

Relațiile dintre cele două formațiuni sunt importante pentru capacitatea guvernului de a-și pune în aplicare programul economic și social. În același timp, rezultatele regionale pun presiune asupra ambelor partide, în condițiile în care AfD își consolidează poziția în mai multe zone ale Germaniei.

Victoria din Mecklenburg-Pomerania Inferioară vine după succesul AfD în alegerile din Saxonia-Anhalt, desfășurate la începutul lunii septembrie. În ambele landuri din estul Germaniei, CDU a avut rezultate slabe, în timp ce AfD a obținut procente semnificative.

Copreședinta AfD, Alice Weidel, a revendicat rezultatele ca pe o confirmare a poziției partidului în politica germană.

„Suntem principala forță, am ajuns în centrul societății”, a declarat Weidel.

Pentru Friedrich Merz, rezultatele din cele două landuri reprezintă o nouă problemă politică într-un moment în care guvernul încearcă să avanseze cu reformele economice. Cancelarul a legat explicit continuarea mandatului său de aplicarea acestor măsuri și a transmis că nu intenționează să schimbe direcția guvernului după rezultatele alegerilor regionale.