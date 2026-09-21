Zi decisivă pentru Guvernul Mureșan. PSD stabilește dacă îi dă voturile în Parlament

Conducerea PSD se reunește luni pentru a decide dacă social-democrații vor participa la discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan și dacă vor susține în Parlament viitorul cabinet PNL-USR-UDMR. Înaintea ședinței, Sorin Grindeanu și Claudiu Manda au anunțat că vor propune partidului să nu voteze învestirea noului guvern.

„Ne confruntăm cu cea mai mare scădere a investițiilor străine directe din ultimii 15 ani, cu aproape 600 de milioane de euro mai puțin decât în trimestrul al doilea al anului 2028. La toate acestea se adaugă cele mai mari majorări ale prețului energiei electrice și ale combustibililor, cu benzina peste 10 lei și motorina peste 11 lei.

PSD nu poate gira prin vot continuarea acestui model economic al dezastrului. Am văzut că domnul Mureșan, inclusiv în această dimineață, a anunțat mândru că vrea să fie discipolul domnului Bolojan. De aceea, PSD nu îl poate vota.

Noi și peste 80% dintre români nu avem încredere că, sub falsul drapel al reformei, nu vor fi făcute noi tăieri.

Tot ceea ce a făcut Siegfried Mureșan în aceste zile demonstrează că, din punctul nostru de vedere, nici măcar nu își dorește să ajungă premier. Este doar o regie de prost gust, pusă în scenă pe spatele și pe răbdarea tuturor românilor.

În loc de atacuri la PSD, parte dintre ele văzându-le chiar în această dimineață, înainte de a începe noi ședința, deci în loc de atacuri la PSD și de dorința de a continua politicile lui Bolojan, m-aș fi așteptat de la domnul Mureșan să ne spună de unde acoperă cele aproximativ 30 de miliarde de lei lipsă din buget și de ce a mutat banii din ultimul trimestru al anului pentru a acoperi trimestrul al treilea”, a anunțat liderul PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul unei conferințe de presă.

Social-democrații își stabilesc luni poziția față de Guvernul pe care Siegfried Mureșan încearcă să îl formeze după desemnarea sa pentru funcția de premier. Conducerea PSD trebuie să decidă atât dacă partidul va participa la eventualele negocieri solicitate de Mureșan, cât și cum vor vota parlamentarii social-democrați la învestirea cabinetului.

Sorin Grindeanu a anunțat încă după desemnarea lui Siegfried Mureșan de către președintele Nicușor Dan că va propune conducerii PSD ca parlamentarii partidului să nu acorde votul de învestire Guvernului Mureșan.

Liderul PSD a spus că a primit alegerea președintelui "cu surprindere şi dezamăgire" și a criticat inclusiv momentul în care Siegfried Mureșan a cerut timp înainte de a răspunde propunerii de a prelua funcția de premier.

„M-am uitat şi la reacţiile celor din PNL şi USR. Şi pare că l-au propus pe Siegfried Mureşan ca să-l facă de râs (...) Cum adică să ceri timp de gândire? N-am mai auzit aşa ceva în istorie. Nu s-a auzit. Când îţi propune cineva să fii prim-ministru şi să încerci să formezi un guvern şi eşti propunerea partidelor care s-au dus inclusiv astăzi cu tine la Cotroceni, tu mai ceri timp de gândire? Păi, nu erai propunerea dreptei? Sau trebuie să ceri voie, de fapt? Eu cred că mai degrabă despre asta a fost vorba. Domnul Siegfried Mureşan trebuia să ceară voie, şi nu din România”, a declarat Sorin Grindeanu joi seară, la România TV.

Înaintea unei decizii privind voturile din Parlament, PSD i-a solicitat premierului desemnat să prezinte public programul pe care intenționează să îl aplice și să explice dacă vrea să continue politicile Guvernului Bolojan sau să schimbe direcția.

Social-democrații au transmis că discuția despre formarea unei majorități parlamentare trebuie să vină după prezentarea programului pentru România și a măsurilor propuse pentru populație. PSD a cerut răspunsuri privind economia, fiscalitatea, puterea de cumpărare, companiile românești, locurile de muncă și funcționarea serviciilor publice.

„Prim-ministrul desemnat trebuie să spună concret ce propune pentru economie şi pentru nivelul de trai al românilor. Va continua politica de austeritate? Va menţine actuala povară fiscală sau propune o schimbare? Ce măsuri are pentru protejarea puterii de cumpărare, susţinerea companiilor româneşti şi păstrarea locurilor de muncă? Cum va asigura funcţionarea serviciilor publice esenţiale, de la sănătate până la administraţia locală? Mai mult, el trebuie să clarifice fără echivoc un lucru: consideră că politicile Guvernului Bolojan au fost corecte şi intenţionează să le continue sau consideră că România are nevoie de o schimbare de direcţie?”, a transmis partidul.

De cealaltă parte, Siegfried Mureșan a declarat că pentru PSD urmează „momentul adevărului”, susținând că social-democrații trebuie să aleagă între sprijinirea unui guvern pro-european și continuarea relației politice cu AUR.

Premierul desemnat a anunțat că pornește în negocierile pentru majoritate de la 169 de voturi ale parlamentarilor PNL, USR și UDMR. El a spus că intenționează să discute în perioada următoare și cu grupul minorităților naționale, iar ulterior cu PSD.

Sorin Grindeanu a răspuns că vede în comportamentul PNL și USR ceea ce consideră a fi revenirea la reflexul împărțirii funcțiilor și a puterii.

„Am înţeles că domnul Mureşan are obiceiul de a-şi lua «timp de gândire». Foarte bine. Poate după aceea vine cu ceva mai mult decât programul de vară Jos PSD”.

Și secretarul general al PSD, Claudiu Manda, și-a prezentat poziția înaintea ședinței de luni. El a declarat duminică seară că va vota în conducerea partidului pentru ca PSD să nu susțină în Parlament un guvern condus de Siegfried Mureșan.

Manda a susținut că declarațiile făcute de premierul desemnat în ultimele zile nu indică, din punctul său de vedere, o apropiere de PSD. Secretarul general al partidului a mai spus că social-democrații au sperat ca președintele să desemneze un premier din PSD. El a afirmat că o altă variantă luată în calcul ar fi fost desemnarea unui candidat tehnic în jurul căruia să fie construit un guvern cu PSD. În ceea ce privește o eventuală întâlnire între Siegfried Mureșan și social-democrați, Manda a spus că mai întâi premierul desemnat trebuie să solicite oficial un astfel de dialog.

„Noi am sperat ca nominalizarea pe care o să o facă preşedintele României ar fi însemnat un prim-ministru, o propunere de prim-ministru de la PSD sau un candidat, hai să spunem tehnic, dar să construim un guvern în jurul PSD. Nu s-a întâmplat lucrul acesta şi aici ar trebui să discutăm între noi, cum vedem lucrurile. Iar mai departe de atât, dacă va trebui să răspundem sau nu unei dorinţe a domnului Mureşean de a se vedea cu noi sau cu grupurile parlamentare, sigur că înainte de a ne pronunţa noi ar trebui să existe din partea domniei sale o solicitare de un astfel de dialog. Deci nu ne schimbăm. Dacă mă întrebaţi pe mine, cum se prefigurează un astfel de răspuns la cântecele de sirenăi pe care le auzim acum din partea haştagiştilor, am şi eu acolo un vot în Biroul permanent, o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers şi să voteze un guvern Siegfried Mureşan. Şi nu pentru că e o chestiune de ambiţii, ci mai degrabă există o explicaţie”, a declarat Claudiu Manda.

Liberalii au transmis, la rândul lor, mesaje către PSD înaintea deciziei pe care social-democrații urmează să o ia. Purtătorul de cuvânt al PNL, deputatul Ionel Bogdan, a declarat duminică seară că PSD trebuie să decidă dacă va continua alături de AUR blocajul din Parlament sau dacă va susține stabilitatea și un guvern pro-european.

Deputatul PNL Alexandru Muraru a afirmat că PSD are în prezent 126 de parlamentari și a susținut că, în cazul în care partidul ar împinge România către alegeri anticipate și ar refuza să voteze Guvernul Mureșan, ar putea ajunge la aproximativ 63 de mandate, potrivit simulărilor la care a făcut referire. Muraru a mai afirmat că, în timp ce PNL trece printr-un proces de reformă în condițiile provocărilor guvernării, PSD devine, în opinia sa, un partid tot mai nefrecventabil inclusiv din opoziție.

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a intervenit și el în disputa privind viitorul cabinet. Liberalul a prezentat desemnarea lui Siegfried Mureșan drept o posibilitate de continuare a reformelor începute în mandatul Guvernului Ilie Bolojan.