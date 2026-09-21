Un material exclusiv publicat de cotidianul britanic The Guardian trage un semnal de alarmă major privind securitatea continentului european. Rusia pregătește acțiuni ofensive, susține sursa citată.

Oficiali de rang înalt din serviciile de informații europene avertizează că Rusia ar putea testa limitele NATO mult mai curând decât se anticipa, un potențial atac sau o acțiune decisivă putând avea loc în „luni, nu ani”.

Totuși, liderii din domeniul securității atrag atenția că panica publică nu face decât să servească operațiunilor psihologice (psy-ops) orchestrate de Kremlin.

Îngrijorările au devenit publice după ce premierul Poloniei, Donald Tusk, a declarat în fața parlamentului de la Varșovia că evaluările serviciilor de informații sugerează un posibil atac rusesc cu drone sau rachete pe teritoriul NATO în următoarele luni. Scopul Moscovei ar fi acela de a demonstra că Articolul 5 al Alianței Nord-Atlantice „este mai mult teoretic decât practic”.

La rândul său, președintele francez Emmanuel Macron a susținut aceste temeri, catalogând avertismentele lui Tusk drept „solide și bine documentate”. Macron a convocat recent o întâlnire de urgență la Paris cu liderii partidelor politice pentru a discuta despre amenințarea crescândă din partea Federației Ruse.

Într-un interviu acordat la sediul agenției BIS din Praga, Michal Koudelka, șeful serviciului de securitate al Cehiei, a confirmat că un atac limitat la granițele NATO face parte din scenariile posibile.

„Este posibil. Ar putea implica o incursiune limitată, provocări sub steag fals sau o campanie masivă de influență”, a explicat Koudelka, subliniind că acest lucru s-ar putea materializa în „luni, nu ani”. El a precizat că tactica actuală a Moscovei este de a „escalada pentru a dezescalada”, Kremlinul căutând punctele slabe ale societăților occidentale pentru a le forța să reducă sprijinul acordat Ucrainei.

Pe de altă parte, campania de sabotaj a Rusiei suprasolicită resursele serviciilor secrete europene. „Acum, orice incendiu sau defecțiune tehnică trebuie investigată ca un potențial atac terorist, iar acesta este un rezultat bun pentru ei”, a adăugat oficialul ceh.

În mod paradoxal, oficialii din Țările Baltice, state care ani la rând au criticat Europa de Vest pentru o atitudine prea blândă față de Rusia, se găsesc acum în poziția de a cere moderație. Aceștia avertizează că exagerarea iminenței unui atac rusesc împotriva NATO poate dăuna grav economiilor și moralului societăților europene.

Normunds Mežviets, directorul general al VDD (Serviciul de Securitate de Stat din Letonia), a declarat la Riga: „Nu vedem indicii ale unui atac iminent. Este încă o întrebare deschisă dacă rușii au planuri directe și concrete sau dacă este doar o parte a încercărilor lor generale de a răspândi frica și incertitudinea în societatea occidentală”.

Secretarul general al Ministerului de Externe din Estonia, Jonatan Vseviov, a condamnat „panica de pe rețelele sociale”, îndemnând cetățenii să rămână calmi și să sprijine Ucraina în continuare.

Chiar dacă un atac militar convențional nu este neapărat cert, șefii spionajului european sunt de acord că acțiunile de sabotaj se vor intensifica. Thomas Nilsson, șeful serviciului de informații militare din Suedia, a descris recentul incident cu o dronă înarmată la aeroportul din Leipzig (atribuit serviciilor secrete ruse) drept un punct de cotitură – un adevărat „gamechanger”.

Potrivit oficialului suedez, Moscova dorește ca NATO să se piardă în „discuții nesfârșite despre consultările pe Articolul 4, dar fără a lua măsuri concrete”. De asemenea, Letonia raportează o schimbare a țintelor rusești: de la incendieri aleatorii menite să semene panică, la atacuri specifice vizând infrastructura feroviară și industria de apărare care sprijină Ucraina.

Aceste avertismente vin pe fondul unor eforturi diplomatice reînnoite. S-a aflat că directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut recent o vizită surpriză la Moscova, existând speculații că scopul a fost de a avertiza Kremlinul cu privire la consecințele unui atac asupra NATO. De asemenea, emisarii administrației Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au călătorit la Moscova și Kiev pentru a încerca reluarea negocierilor de pace.

Cu toate acestea, serviciile secrete europene rămân extrem de sceptice. „Nu am văzut niciun semn că la Moscova se iau în considerare negocieri reale. Evaluarea mea este că ei încă mai cred că își pot atinge obiectivele strategice, așa că doar joacă teatru de negocieri”, a concluzionat șeful spionajului militar suedez, Thomas Nilsson.