Fanii lui Călin Georgescu au început să se adune luni la sediul DIICOT, unde îl așteaptă pe fostul candidat la alegerile prezidențiale, vizat într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Printre susținătorii aflați în zonă se numără și „Stegarul Dac”, nemulțumit că jandarmii nu i-au permis să ajungă pe trotuarul din fața sediului DIICOT.

„Am vreo interdicție, arătați-mi-o! Abuzurile Jandarmeriei continuă!”, a spus acesta.

Șapte jandarmi s-au poziționat în fața „Stegarului Dac” și au trasat o linie de delimitare, indicându-i să nu treacă.

Pe partea cealaltă a carosabilului, aproximativ 25 de susținători ai lui Călin Georgescu scandează „Hoții!”.

Jandarmii au început să monteze garduri de protecție în zona sediului DIICOT. Călin Georgescu a fost ridicat luni dimineață, în timp ce se îndrepta spre un bazin de înot, și dus la locuința sa din Mogoșoaia, pentru a asista la perchezițiile efectuate de procurorii DIICOT.

În același dosar este vizat și omul de afaceri Ionel Rusen, despre care informațiile apărute în presă indică faptul că ar fi fost implicat în strângerea de fonduri pentru campania lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale.

A treia persoană vizată în dosar ar fi cetățeanul italian Massimiliano Arena, după cum a dezvăluit EVZ.

La DIICOT a fost surprins și Ion Negoescu, fost cadru MAI, martor în dosar.

DIICOT a anunțat că luni au fost puse în aplicare cinci mandate de percheziție în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată.

Potrivit procurorilor, trei persoane, doi cetățeni români și un cetățean italian, ar fi constituit în septembrie 2021 un grup infracțional care ar fi acționat în România și Marea Britanie pentru obținerea unor foloase patrimoniale injuste.

Anchetatorii susțin că membrii grupării s-ar fi prezentat drept oameni de afaceri care puteau obține finanțări importante de la instituții bancare din străinătate și ar fi solicitat garanții bănești.

Într-un caz, o persoană vătămată ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de 6 milioane de euro și ar fi transferat peste un milion de euro drept garanție. Ulterior, ar fi fost solicitată o garanție suplimentară de 100.000 de euro pentru majorarea finanțării la 15 milioane de euro. DIICOT susține că prejudiciul total depășește 1,1 milioane de euro. Audierile se desfășoară la sediul DIICOT - Structura Centrală.