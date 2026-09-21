Elif Eralp promite să continue demersurile pentru naționalizarea marilor asociații private de locuințe din Berlin, după victoria Die Linke în alegerile regionale de duminică. Candidata formațiunii de stânga a pus problema chiriilor în centrul campaniei și a anunțat că vrea să „alunge speculanții din Berlin”.

Eralp a invocat problema creșterii costurilor locuințelor, pe care a descris-o drept „cea mai mare problemă socială” a capitalei germane. Ea a anunțat că va continua demersurile pentru aplicarea rezultatului referendumului organizat la Berlin în 2021, în care 58% dintre participanți au susținut o inițiativă privind trecerea unor mari companii imobiliare în proprietate publică.

Planul ar viza aproximativ 220.000 de locuințe. Implementarea măsurii ar presupune însă negocieri și costuri importante. Secretarul general al SPD, Tim Klüssendorf, a estimat costul naționalizării companiilor de locuințe la aproximativ 20 de miliarde de euro.

Un sondaj realizat de Infratest Dimap a indicat că 37% dintre cei chestionați susțineau această măsură.

Die Linke a obținut 25,7% din voturi la alegerile regionale de duminică, devansând CDU, formațiunea cancelarului Friedrich Merz, care a obținut 18,8%. AfD s-a clasat pe locul al treilea, cu aproximativ 16%, în timp ce SPD a obținut în jur de 12%.

Rezultatul a transformat Die Linke în principala formațiune politică din parlamentul regional berlinez și ar putea deschide calea pentru ca Elif Eralp să devină prima primăriță a capitalei din partea Partidului Stângii.

„Începând de astăzi, vom schimba Berlinul împreună”, a declarat Eralp în fața susținătorilor Die Linke, după închiderea urnelor.

Rezultatul formațiunii este aproape dublu față de cel obținut la scrutinul precedent.

Alegerile din capitala Germaniei au avut loc în aceeași zi cu scrutinul din Mecklenburg-Pomerania de Vest, unde AfD a obținut primul loc. Formațiunea a înregistrat și la Berlin unul dintre cele mai bune rezultate din istoria sa.

AfD obținuse primul loc și în alegerile din Saxonia-Anhalt, desfășurate pe 6 septembrie.

În cazul Berlinului, rezultatul Die Linke a fost alimentat în special de tema locuințelor și a chiriilor, în timp ce CDU și SPD au pierdut teren față de scrutinul precedent.

Victoria electorală nu îi asigură automat lui Elif Eralp conducerea executivului berlinez. Die Linke are nevoie de aliați pentru formarea unei majorități în parlamentul regional.

Atât SPD, cât și Verzii au semnalat disponibilitatea de a negocia o eventuală coaliție cu Die Linke.

Liderul Verzilor, Felix Banaszak, a afirmat însă că acuzațiile de antisemitism formulate la adresa unor membri ai Partidului Stângii din Berlin trebuie clarificate pentru ca o colaborare să fie posibilă.

„Avem nevoie de un angajament clar în combaterea antisemitismului; altfel, lucrurile nu vor funcționa cu noi”, a spus Banaszak.

Partidul Stângii respinge acuzațiile privind existența unui antisemitism sistematic și afirmă că se opune tuturor formelor de ostilitate îndreptate împotriva unor grupuri, inclusiv antisemitismului, rasismului și sexismului.