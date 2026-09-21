Sylvester Stallone a afirmat că nu a acceptat rolul de „ambasador special” la Hollywood anunțat de Donald Trump și că a aflat despre desemnare în timp ce se uita la televizor. Actorul a explicat într-un interviu recent că i-a transmis ulterior președintelui american că o asemenea misiune nu ar putea funcționa.

Actorul cunoscut pentru seria „Rocky” a vorbit despre momentul în care numele său a apărut alături de cele ale lui Mel Gibson și Jon Voight și a spus că nu fusese întrebat în prealabil dacă își dorește rolul.

„Păi, pur şi simplu s-a întâmplat”, a remarcat nominalizatul la Oscar într-un interviu recent acordat ziarului The Sunday Times. „Într-o seară mă uitam la televizor şi au spus: «Deci Stallone, Mel Gibson şi Jon Voight vor fi…» Iar eu am zis: Ce? Am întrebat: Poftim? Serios? Pentru că, dacă m-ar fi întrebat de la început, aş fi spus că asta nu e posibil”.

Sylvester Stallone a explicat că rezervele sale au fost legate de modul în care funcționează industria cinematografică de la Hollywood. Actorul a comparat studiourile cu niște structuri independente, fiecare cu propriile reguli.

„Da, pentru că Hollywoodul, cred că este precum sunt statele feudale. Au micile lor regate. Nu intri acolo să le spui celor şase studiouri cum să-şi facă treaba. Iar Mel Gibson şi Jon Voight, noi suntem genul de oameni care îşi văd de treaba lor”.

Actorul a afirmat că i-a transmis și lui Donald Trump că proiectul nu ar urma să funcționeze.

„I-am mulţumit şi i-am spus «ciao», pentru că e imposibil. Hollywoodul funcţionează şi va evolua. E o industrie corporativă, iar oamenii din corporaţii nu vor vrea să mă asculte vorbindu-le despre finanţe”.

Donald Trump i-a desemnat în ianuarie 2025 pe Sylvester Stallone, Mel Gibson și Jon Voight drept „ambasadori speciali” pentru Hollywood. Anunțul a fost făcut pe Truth Social, iar Trump a prezentat atunci rolul celor trei ca pe unul de legătură între administrația sa și industria cinematografică.

„Am onoarea de a-i anunţa pe Jon Voight, Mel Gibson şi Sylvester Stallone ca ambasadori speciali ai unui loc minunat, dar cu multe probleme: Hollywood, California”. Ei vor fi trimişii mei speciali, cu misiunea de a readuce Hollywoodul - care a pierdut o mare parte din afaceri în favoarea ţărilor străine în ultimii patru ani - MAI MARE, MAI BUN ŞI MAI PUTERNIC CA NICIODATĂ! Aceşti trei oameni extrem de talentaţi vor fi ochii şi urechile mele, iar eu voi pune în aplicare ceea ce îmi vor sugera. Va fi din nou, la fel ca Statele Unite ale Americii însele, Epoca de Aur a Hollywoodului!”.

Deși a afirmat că nu a acceptat rolul anunțat pentru el la Hollywood, Sylvester Stallone a vorbit separat în termeni favorabili despre Donald Trump. În cadrul interviului, actorul și-a amintit și momentul în care l-a prezentat pe acesta drept un „personaj mitic” la un eveniment organizat la Mar-a-Lago.

„Nimeni din lume n-ar fi putut realiza ce a reuşit el, aşa că sunt plin de admiraţie”, a spus el.