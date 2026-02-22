Alertă la Mar-a-Lago, după ce un bărbat a intrat pe proprietatea lui Trump. A fost împușcat pe loc
- Mădălina Sfrijan
- 22 februarie 2026, 16:41
Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenți ai Serviciului Secret, după ce a pătruns pe proprietatea lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, însă fostul președinte și soția sa, Melania Trump, se aflau la Casa Albă în acel moment, arată AP.
Reședința lui Trump, în vizorul bărbatului
Autoritățile au anunțat că bărbatul a fost observat lângă poarta de nord a reședinței, purtând ceea ce părea a fi o pușcă și o canistră de combustibil.
La scurt timp, el a fost imobilizat de agenți ai Serviciului Secret și de un adjunct al șerifului din comitatul Palm Beach. Identitatea victimei nu a fost făcută publică.
Al doilea incident grav
Acesta nu este primul atac asupra fostului președinte. Pe 13 iulie 2024, Donald Trump a fost vizat de o tentativă de asasinat în timpul unui miting electoral desfășurat în apropierea orașului Butler, Pennsylvania. Atacatorul, identificat ca Thomas Matthew Crooks, a deschis focul cu o pușcă AR‑15 în timp ce Trump se afla pe scenă. Președintele a fost rănit la ureche. În urma schimbului de focuri, atacatorul a fost neutralizat de o echipă de lunetiști a Serviciului Secret. O persoană din public a murit, iar alți doi participanți au fost grav răniți. Ancheta a fost condusă de FBI și forțele locale de ordine.
Trump, o adevărată țintă
În septembrie 2024, un alt bărbat a fost reținut lângă terenul său de golf din West Palm Beach și condamnat ulterior la închisoare pe viață.
Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost condamnat de justiția americană pentru tentativa de asasinare a președintelui Donald Trump. Un juriu din Florida l-a găsit vinovat pe Routh pentru cinci capete de acuzare, inclusiv tentativa de asasinat a unui candidat la funcția prezidențială, decizia instanței subliniind gravitatea amenințării asupra siguranței electorale și a liderilor politici.
