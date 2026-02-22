Alertă la Mar-a-Lago, după ce un bărbat a intrat pe proprietatea lui Trump. A fost împușcat pe loc

Un bărbat înarmat a fost împușcat mortal de agenți ai Serviciului Secret, după ce a pătruns pe proprietatea lui Donald Trump din Mar-a-Lago, Florida. Incidentul a avut loc sâmbătă seara, însă fostul președinte și soția sa, Melania Trump, se aflau la Casa Albă în acel moment, arată AP.

Autoritățile au anunțat că bărbatul a fost observat lângă poarta de nord a reședinței, purtând ceea ce părea a fi o pușcă și o canistră de combustibil.

La scurt timp, el a fost imobilizat de agenți ai Serviciului Secret și de un adjunct al șerifului din comitatul Palm Beach. Identitatea victimei nu a fost făcută publică.

Acesta nu este primul atac asupra fostului președinte. Pe 13 iulie 2024, Donald Trump a fost vizat de o tentativă de asasinat în timpul unui miting electoral desfășurat în apropierea orașului Butler, Pennsylvania. Atacatorul, identificat ca Thomas Matthew Crooks, a deschis focul cu o pușcă AR‑15 în timp ce Trump se afla pe scenă. Președintele a fost rănit la ureche. În urma schimbului de focuri, atacatorul a fost neutralizat de o echipă de lunetiști a Serviciului Secret. O persoană din public a murit, iar alți doi participanți au fost grav răniți. Ancheta a fost condusă de FBI și forțele locale de ordine.

În septembrie 2024, un alt bărbat a fost reținut lângă terenul său de golf din West Palm Beach și condamnat ulterior la închisoare pe viață.

Ryan Routh, în vârstă de 59 de ani, a fost condamnat de justiția americană pentru tentativa de asasinare a președintelui Donald Trump. Un juriu din Florida l-a găsit vinovat pe Routh pentru cinci capete de acuzare, inclusiv tentativa de asasinat a unui candidat la funcția prezidențială, decizia instanței subliniind gravitatea amenințării asupra siguranței electorale și a liderilor politici.