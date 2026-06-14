Politica

Ce părere are Traian Băsescu despre mișcarea lui Nicușor Dan în criza politică

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Ce părere are Traian Băsescu despre mișcarea lui Nicușor Dan în criza politicăTraian Băsescu / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Fostul președinte Traian Băsescu a comentat duminică desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, apreciind că Nicușor Dan a luat decizia corectă în contextul blocajului politic prelungit. În același timp, fostul șef al statului a transmis un mesaj către conducerea PNL, susținând că prioritatea momentului trebuie să fie formarea unui guvern cu susținere parlamentară.

Băsescu consideră că președintele a acționat corect

În contextul controverselor generate de desemnarea lui Adrian Veștea, Traian Băsescu a afirmat că șeful statului a fost nevoit să găsească o soluție pentru deblocarea situației politice. Fostul președinte a explicat că, în opinia sa, decizia luată de Nicușor Dan a fost justificată de lipsa unei alternative venite din partea formațiunilor politice.

„Cred că președintele a procedat corect în lipsa unor soluții care să vină de la partide”, a spus Traian Băsescu la Digi24.

Acesta a făcut însă o observație privind modul în care a fost gestionată comunicarea cu liderii liberali înaintea anunțului oficial.

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Traian Băsescu: A greșit din punct de vedere al relațiilor interumane

Traian Băsescu a afirmat că problema nu ține de aspectele constituționale ale desemnării, ci de relația dintre președinte și conducerea PNL.

Potrivit fostului șef al statului, Ilie Bolojan ar fi trebuit informat înainte de anunțul făcut de la Palatul Cotroceni.

„Nu a greșit din punct de vedere constituțional, ci din punct de vedere al relațiilor interumane”, a spus Băsescu.

Acesta a explicat și care ar fi fost, în opinia sa, abordarea potrivită.

„Putea să îl sune pe Bolojan și să îi spune că îl desemnează pe Veștea. Putea să îl informeze, nu să îi ceară părerea”, a declarat fostul președinte.

Ilie Bolojan și Nicușor Dan

Ilie Bolojan și Nicușor Dan. Sursa foto: colaj EVZ

Mesaj pentru liberali după acuzațiile privind o posibilă scindare

După reacțiile venite din interiorul PNL, unde mai mulți lideri au susținut că desemnarea lui Adrian Veștea reprezintă o încercare de divizare a partidului, Traian Băsescu a respins această interpretare.

Fostul șef al statului a susținut că președintele este presat de necesitatea formării rapide a unui nou Executiv.

„El e presat de alte obligații. Sunt 45 de zile de când avem guvern și nu a reușit să desemneze un ministru care se treacă”, a afirmat Băsescu.

În același context, acesta a insistat asupra faptului că prioritatea șefului statului este ieșirea din actualul blocaj politic.

„Președintele are ca prioritate să dea țării un guvern”, a mai spus fostul președinte.

Traian Băsescu: Bolojan trebuie să aibă maturitate

Traian Băsescu a comentat și situația din interiorul PNL, afirmând că partidul trebuie să evite o ruptură internă și să contribuie la formarea unei majorități. În opinia sa, succesul unui eventual guvern condus de Adrian Veștea depinde în mare măsură de poziția liberalilor.

„Dacă liberalii ajută guvernul Veștea, o să treacă. Bolojan trebuie să aibă maturitate, să nu se spargă partidul. Trebuie să facă ce trebuie făcut. Cel mai important lucru e că nu avem guvern”, a declarat Băsescu.

Fostul președinte a susținut că actuala situație reprezintă rezultatul blocajelor politice acumulate în ultimele săptămâni.

„Înțelegeți că președintele e într-o situație aproape disperată. Ce ați văzut dimineață e limita la care l-au adus partidele”, a mai comentat acesta.

Reacție și pe tema unei eventuale suspendări

Întrebat despre posibilitatea ca Nicușor Dan să se confrunte cu o procedură de suspendare, Traian Băsescu a declarat că nu exclude un astfel de scenariu în actualul climat politic.

„La cât de iresponsabili sunt politicienii de astăzi, mă aștept la așa ceva. Nu mă miră că vor iniția suspendarea să nu avem nici premier, nici președinte. E greu să vezi atâta aroganță de la niște neica-nimeni”, a spus fostul șef al statului.

Declarațiile lui Traian Băsescu vin într-un moment în care desemnarea lui Adrian Veștea continuă să provoace reacții puternice în interiorul PNL și în rândul partidelor care ar putea participa la viitoarea majoritate parlamentară.

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