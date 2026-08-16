O pană de curent poate deveni o problemă pentru alimentele perisabile din frigider, mai ales atunci când întreruperea durează câteva ore. Pe măsură ce temperatura din interior crește, unele produse pot deveni nesigure pentru consum, chiar dacă termenul de valabilitate înscris pe ambalaj nu a fost depășit, potrivit FDA. Există însă o regulă simplă care poate ajuta la păstrarea alimentelor pentru mai mult timp: ușa frigiderului trebuie ținută cât mai mult închisă. Astfel, aerul rece rămâne în interior, iar temperatura crește mai greu.

Un frigider obișnuit poate menține o temperatură scăzută timp de aproximativ patru ore după întreruperea alimentării cu eenergie, dacă ușa rămâne închisă. După acest interval, temperatura începe să crească, iar alimentele perisabile intră într-o zonă în care bacteriile se pot multiplica mai repede.

De aceea, este important ca frigiderul să fie deschis doar atunci când este absolut necesar. Fiecare deschidere permite pătrunderea aerului cald și reduce perioada în care produsele rămân suficient de reci, arată România TV.

Situația este diferită în cazul congelatorului. Un congelator plin își poate menține alimentele înghețate timp de aproximativ 48 de ore, dacă ușa rămâne închisă. În cazul unui congelator umplut doar pe jumătate, perioada scade la aproximativ 24 de ore.

După revenirea curentului, este important să verifici starea alimentelor înainte de a le găti sau mânca. Produsele care încă prezintă cristale de gheață sau care au rămas foarte reci pot fi, în funcție de situație, preparate sau recongelate.

Printre produsele care prezintă un risc mai mare după o întrerupere prelungită a alimentării se află carnea crudă, peștele și fructele de mare. Laptele proaspăt, iaurtul, smântâna, brânzeturile proaspete, ouăle și mâncarea gătită necesită, de asemenea, o atenție deosebită.

Aceste alimente pot deveni nesigure dacă au stat prea mult timp la temperaturi ridicate. Un aspect important este că mirosul și aspectul nu sunt întotdeauna suficiente pentru a stabili dacă un produs mai poate fi mâncat. Unele bacterii care provoacă toxiinfecții alimentare nu modifică vizibil alimentele, potrivir FDA.

Există și produse care sunt mai puțin vulnerabile la o întrerupere de curent de scurtă durată. Printre acestea se numără untul, gemul, murăturile, sucurile, fructele și legumele întregi, precum și băuturile carbogazoase.

Chiar și în cazul acestor produse, păstrarea ușii frigiderului închisă ajută la menținerea unei temperaturi scăzute și limitează încălzirea alimentelor.

Un termometru pentru frigider poate fi foarte util după o pană de curent, deoarece oferă o indicație mai sigură decât simpla verificare a alimentelor. În mod obișnuit, frigiderul trebuie menținut la cel mult 4 grade Celsius, iar congelatorul la aproximativ minus 18 grade Celsius.

Dacă alimentele s-au dezghețat complet și au stat mai multe ore la temperaturi ridicate, este mai sigur să fie aruncate decât să riști o toxiinfecție alimentară. În schimb, produsele care au rămas foarte reci sau prezintă încă gheață pot fi evaluate în funcție de tipul alimentului și de timpul petrecut în afara temperaturii recomandate.

Cel mai simplu mod de a limita pierderile după o pană de curent este să nu deschizi frigiderul și congelatorul fără motiv. Cu cât ușile rămân mai mult închise, cu atât temperatura scăzută se păstrează mai mult timp.