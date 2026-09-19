De ce se formează apă în frigider. Cauzele și ce trebuie verificat

Apa care se formează în frigider și se adună pe fundul acestuia, în special sub sertarele pentru legume, este de obicei provocată de condens și de probleme la sistemul de scurgere al aparatului, potrivit Electrlux. În cele mai multe cazuri, problema poate fi verificată și remediată prin curățarea orificiului de evacuare a apei, însă apariția repetată a apei poate avea și alte cauze.

În timpul funcționării normale, în interiorul frigiderului se formează umezeală. Aceasta poate proveni din aerul care intră atunci când ușa este deschisă, dar și din alimentele introduse în aparat.

Pe măsură ce aerul umed se răcește, se formează condens pe suprafețele reci ale frigiderului. Apa rezultată este colectată și ar trebui să fie evacuată printr-un mic orificiu de scurgere aflat, de regulă, pe peretele din spate al compartimentului frigorific.

Apa este apoi transportată către o tăviță aflată în zona compresorului, unde se evaporă datorită căldurii degajate de acesta.

Una dintre cele mai frecvente explicații pentru apa care se adună pe fundul frigiderului este blocarea orificiului de scurgere.

În timp, în zona respectivă pot ajunge particule de alimente, depuneri sau alte impurități. De asemenea, în anumite situații, apa poate îngheța în interiorul canalului de scurgere.

Când evacuarea este blocată, apa nu mai poate ajunge la tăvița de colectare și se întoarce în compartimentul frigiderului.

Pentru o problemă simplă de drenaj, orificiul poate fi curățat cu apă călduță. Este recomandat să fie consultat și manualul aparatului, deoarece poziția și modul de întreținere diferă în funcție de model.

O altă cauză posibilă este pătrunderea unei cantități prea mari de aer cald și umed în interior.

Acest lucru se poate întâmpla dacă ușa este deschisă frecvent sau dacă garnitura nu mai etanșează corect. Aerul umed intră în frigider, iar umezeala se transformă în condens atunci când întâlnește suprafețele reci.

O garnitură deteriorată sau murdară poate împiedica închiderea corespunzătoare a ușii. În acest caz, frigiderul poate funcționa mai mult timp pentru a menține temperatura setată, iar cantitatea de condens poate crește.

Și modul în care sunt păstrate alimentele are importanță.

Introducerea unor preparate încă fierbinți în frigider crește temperatura și umiditatea din interior. Aburul rezultat se poate transforma ulterior în condens.

De aceea, mâncarea gătită trebuie lăsată să se răcească în condiții sigure înainte de refrigerare, fără a fi ținută însă perioade lungi la temperatura camerei.

Recipientele neacoperite pot contribui, de asemenea, la creșterea umidității din frigider.

Dacă observi apă în partea de jos a frigiderului, primul lucru de verificat este zona orificiului de scurgere.

Este important să nu fie folosite obiecte ascuțite pentru desfundarea canalului, deoarece acestea pot deteriora componentele aparatului. Dacă există gheață în zona scurgerii, aceasta trebuie îndepărtată cu atenție, conform recomandărilor producătorului.

De asemenea, trebuie verificată garnitura ușii și modul în care aceasta se închide. Dacă garnitura este ruptă, deformată sau nu mai aderă bine la carcasă, poate fi necesară înlocuirea ei.

Dacă apa continuă să se acumuleze după curățarea scurgerii și verificarea garniturii, problema poate fi mai complexă.

Un frigider care formează cantități neobișnuite de gheață, pierde apă în mod repetat sau nu mai menține temperatura corespunzătoare poate avea o defecțiune la sistemul de dezghețare, la drenaj sau la alte componente.

În astfel de situații, este recomandată verificarea aparatului de către un tehnician, mai ales dacă problema este însoțită de zgomote neobișnuite sau de variații ale temperaturii.