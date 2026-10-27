Pâinea își poate pierde prospețimea în doar câteva ore, mai ales dacă nu este depozitată corespunzător. Miezul devine mai tare, coaja își schimbă textura, iar gustul nu mai este la fel de plăcut. Deși mulți oameni cred că principalul vinovat este aerul, procesul prin care pâinea se învechește este mai complex și ține inclusiv de modificările care au loc în amidon, potrivit The Guardian.

După ce pâinea este scoasă din cuptor, începe treptat procesul de învechire. Pe măsură ce se răcește și este depozitată, amidonul din miez își modifică structura, iar pâinea devine mai fermă și mai puțin pufoasă. Fenomenul poartă numele de retrogradare a amidonului și se produce chiar dacă pâinea nu este expusă direct la aer.

Pierderea umidității poate contribui și ea la schimbarea texturii. Dacă pâinea este lăsată descoperită pe blatul din bucătărie, suprafața se poate usca mai repede, iar coaja și miezul își pot pierde din caracteristicile inițiale.

Temperatura din locul de depozitare contează, de asemenea. Pâinea se poate învechi mai repede la temperaturi obișnuite de refrigerare decât dacă este păstrată la temperatura camerei, întrucât modificările amidonului sunt accelerate în anumite intervale de temperatură.

Dacă intenționezi să o consumi în următoarele una-două zile, pâinea poate fi păstrată la temperatura camerei, într-un loc uscat, răcoros și ferit de lumina directă a soarelui.

O cutie de pâine bine ventilată sau un săculeț curat din pânză pot fi variante potrivite. O pungă de hârtie permite circulația aerului, dar poate favoriza uscarea mai rapidă. Într-o pungă de plastic, pâinea își poate păstra mai bine umiditatea și miezul moale, însă coaja poate deveni mai puțin crocantă, iar umezeala acumulată poate favoriza apariția mucegaiului dacă există condiții favorabile.

Frigiderul nu este, de regulă, cea mai bună alegere pentru păstrarea pâinii proaspete, deoarece temperaturile scăzute pot accelera învechirea miezului. Există însă situații în care refrigerarea poate încetini dezvoltarea mucegaiului, în special în medii foarte calde și umede.

Dacă ai cumpărat mai multă pâine decât poți mânca în câteva zile, congelatorul este o soluție mai bună decât frigiderul. Taie pâinea în felii înainte de congelare și pune-le într-o pungă sau într-un recipient destinat congelării. Astfel, poți scoate doar cantitatea de care ai nevoie.

Pentru a păstra textura cât mai bine, lasă pâinea să se răcească înainte de a o ambala, dacă este proaspăt coaptă. Evită să o depozitezi cât încă este caldă, deoarece aburul reținut poate forma condens.

Dacă pâinea s-a întărit, o poți încălzi pentru scurt timp în cuptor, iar textura poate deveni temporar mai plăcută.