Pentru cei care preferă să pregătească pâinea acasă, variantele cu semințe sau cu făină integrală sunt printre cele mai apreciate. Savurată cu salată de vinete, brânzeturi sau alte bunătăți tradiționale, pâinea proaspătă completează perfect orice gustare.

Varianta cu semințe este ideală pentru a fi savurată cu o porție generoasă de salată de vinete.

Ingrediente pentru această rețetă:

500 g făină albă tip 65

300 ml apă călduță

7 g drojdie uscată sau 25 g drojdie proaspătă

1 linguriță zahăr

1 linguriță și jumătate sare

2 linguri ulei de măsline

2 linguri semințe de floarea-soarelui

2 linguri semințe de dovleac

1 lingură semințe de susan

1 lingură semințe de in

Drojdia se dizolvă în câteva linguri de apă călduță, împreună cu zahărul, apoi se lasă deoparte aproximativ 10 minute, până formează spumă

Într-un bol încăpător se pune făina, sarea și jumătate din cantitatea de semințe. Se adaugă drojdia activată, restul apei și uleiul de măsline. Se frământă până când rezultă un aluat elastic și omogen.

Aluatul se acoperă cu un prosop curat și se lasă la dospit aproximativ o oră, până își dublează volumul.

După dospire, aluatul se modelează sub forma unei pâini și se așază într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Deasupra se presară semințele rămase și se apasă ușor pentru a adera la suprafață.

Pâinea se mai lasă la crescut 20-30 de minute, apoi se coace în cuptorul preîncălzit la 200 de grade Celsius timp de 35-40 de minute, până capătă o crustă aurie. Se lasă la răcit pe un grătar înainte de a fi tăiată.

Ingrediente

500 g făină integrală de grâu

350 ml apă călduță

7 g drojdie uscată

1 linguriță miere

1 linguriță și jumătate sare

2 linguri ulei de măsline

Drojdia se dizolvă în puțină apă călduță împreună cu mierea și se lasă câteva minute până începe să formeze spumă. Într-un bol mare se amestecă făina integrală cu sarea. Se adaugă drojdia activată, restul apei și uleiul.

Aluatul se frământă timp de 10-15 minute. Deoarece făina integrală absoarbe mai mult lichid, este posibil să fie nevoie de câteva linguri suplimentare de apă. Se acoperă și se lasă la dospit aproximativ 90 de minute, într-un loc călduros.

După ce și-a mărit volumul, aluatul se modelează și se transferă într-o tavă de chec sau pe o tavă obișnuită de copt. Se mai lasă la crescut încă 30 de minute, apoi se introduce în cuptorul preîncălzit la 190 de grade Celsius.

Timpul de coacere este de aproximativ 40-45 de minute.