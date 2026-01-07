Social

Pâine de casă fără frământare. Miezul se păstrează moale timp de câteva zile

Pâine de casă fără frământare. Miezul se păstrează moale timp de câteva zilePaine. Sursa foto: Freepik
Pâinea de casă cu coaja crocantă și miezul moale este preferată de toată lumea, însă puțini știu cât de ușor se poate pregăti acasă. Fie că o savurezi alături de un preparat tradițional sau pentru pachețelul de la școală, gustul va fi perfect. Iată cât de ușor poate fi pregătită această rețetă.

Rețetă de pâine de casă

  • 500 de grame de făină de calitate superioară, de tip 000
  • 400 de mililitri apă călduță
  • 7 grame de drojdie uscată
  • 1 linguriță de sare

Cum se prepară

În primul rând, făina se așază într-un bol încăpător. Cu ajutorul unei linguri se face o mică gaură în mijlocul făinii, unde se toarnă drojdia uscată și o parte din apa călduță. Amestecul se lasă la activat timp de 4-5 minute, până când drojdia începe să formeze mici bule la suprafață.

După activarea drojdiei, se adaugă restul de apă și sarea. Aluatul se amestecă energic cu o lingură de lemn până când devine moale.

Aluat

Aluat. Sursa foto: Pixabay

Pâine de casă ca în copilărie

Având în vedere că rețeta nu necesită frământare, aceasta este ideală și pentru începători. Bolul se acoperă apoi cu folie de plastic sau cu un prosop de bucătărie și se lasă la dospit timp se o oră, la temperatura camerei. La jumătatea intervalului, aluatul mai aduce de pe pereții vasului spre interior.

Lecția venezueleană pentru România. Cum să câștigi bunăvoința lui Donald Trump
Declaraţii despre presupusul ucigaş în serie de la Anenii Noi. Ar fi fost protejat de o rudă procuror
Între timp, cuptorul se încinge la 220 de grade Celsius, iar în interior se introduce o oală din fontă pentru a se încălzi bine. Acest pas este important, deoarece pâinea se coace într-un vas încins, care va crea un mediu asemănător cu cel al cuptoarelor profesionale cu abur.

Când timpul de dospire s-a încheiat, aluatul se răstoarnă pe blatul de lucru presărat generos cu făină. Fiind un aluat lipicios, este nevoie de o cantitate mai mare de făină pentru a putea fi manevrat. Se presară făină și deasupra și se fac câteva împăturiri ușoare, sus-jos și stânga-dreapta, până când se formează o bilă relativ uniformă.

Aluatul modelat se așază pe o foaie de copt, iar cu ajutorul colțurilor se ridică și se pune în oala încinsă. Vasul se acoperă cu capac sau cu folie de aluminiu. Oala se introduce în cuptor și se lasă la copt timp de 30 de minute. După jumătate de oră, capacul se îndepărtează, iar pâinea se mai coace încă 15 minute, până când capătă o crustă rumenă și crocantă.

