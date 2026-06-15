Președintele USR, Dominic Fritz, a declarat luni că formațiunea pe care o conduce este dispusă să facă parte dintr-un Guvern minoritar alături de PNL, UDMR și reprezentanții minorităților naționale, însă nu va susține un Executiv din care face parte și PSD.

Liderul USR a precizat că premierul desemnat Adrian Veștea nu a contactat reprezentanții partidului în ultimele ore.

Dominic Fritz a afirmat că, din informațiile pe care le are, se urmărește formarea unui guvern politic în care PSD să dețină portofolii ministeriale.

„Din ce văd, se doreşte un Guvern politic cu tot cu PSD, având miniştri. În acest caz, noi avem foarte clar decizia de a nu intra în acest Guvern. Dacă PNL vine cu domnul Veştea ca şi candidatul lor, cu care merge la preşedinte, vedem dacă există o formulă pentru un Guvern minoritar PNL-USR-UDMR-minorităţi, suntem deschişi. Chiar ne dorim să facem parte din guvernare”, a declarat Dominic Fritz.

Președintele USR a reiterat că partidul nu va susține un Executiv din care să facă parte social-democrații.

„Nu vom vota un Guvern în care se află şi PSD. Şi, după toate spusele domnului Grindeanu, inclusiv ale domnului Veştea, se doreşte un astfel de Guvern. Se doreşte refacerea guvernului Ciolacu-Ciucă, care a crescut deficitul. Noi nu vom gira aşa ceva”, a afirmat liderul USR.

Liderul USR a susținut că formațiunea sa nu se teme de perspectiva de a rămâne în opoziție și consideră că românii au nevoie de alternative politice clare.

„Tocmai de aceea nu credem în soluţii care încearcă să acopere faptul că PSD a făcut o majoritate cu AUR şi continuă să facă o majoritate. Au votat legi în ultimele săptămâni, chiar după moţiune, împreună, în Parlament. Se doreşte o majoritate care face linişte şi nu credem că ţara unde se fură încă din resursele statului are nevoie de linişte. Vom face o opoziţie serioasă, care oferă o alternativă reală pentru România, dacă acest Guvern trece”, a declarat Dominic Fritz.

Declarațiile liderului USR au fost făcute în contextul în care Biroul Politic Național al PNL s-a reunit luni, de la ora 17:00, după desemnarea prim-vicepreședintelui liberal Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru.

În acest context, Dominic Fritz și-a exprimat speranța că liberalii „vor fi de partea bună a istoriei”.