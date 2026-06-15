Vicepremierul Cătălin Predoiu susține că actuala situație de interimat guvernamental afectează relațiile externe ale României și descurajează investițiile, motiv pentru care este necesară formarea rapidă a unui guvern politic stabil.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, Predoiu a avertizat că prelungirea blocajului politic poate avea consecințe economice importante, inclusiv riscul unei recesiuni, și a propus o soluție bazată pe refacerea coaliției de guvernare și stabilirea unui termen clar pentru funcționarea acesteia.

Potrivit liderului liberal, România nu își poate reprezenta eficient interesele în cadrul reuniunilor europene și al parteneriatelor internaționale importante cât timp funcțiile executive sunt ocupate de miniștri interimari.

Acesta a susținut că incertitudinea politică are efecte și asupra mediului de afaceri. În opinia sa, investitorii așteaptă formarea unui nou executiv și adoptarea unui program de guvernare validat de Parlament înainte de a lua noi decizii privind investițiile în România.

„Avem nevoie de fluxuri de capital care să intre în țară, nu să iasă”, a transmis liderul PNL.

Cătălin Predoiu consideră că ieșirea din impasul politic poate fi realizată printr-un compromis între partidele implicate în negocieri.

Invocând o idee asociată lui Corneliu Coposu, liderul liberal a afirmat că un compromis rezonabil presupune ca fiecare parte să renunțe la o parte dintre propriile poziții pentru a obține o soluție comună.

În acest context, el propune instalarea unui guvern condus de Ilie Veștea și refacerea Coaliției, cu un termen-limită stabilit până în iunie 2027, moment care ar coincide cu expirarea perioadei pentru care PNL și-a asumat inițial conducerea Executivului.

Potrivit lui Predoiu, viitoarea coaliție ar trebui să funcționeze pe baza unui program de guvernare clar, iar orice abatere de la acesta din partea PSD sau a altor parteneri ar trebui să fie urmată de retragerea imediată a PNL de la guvernare.

Predoiu a respins ideea că o eventuală revenire a PNL la guvernare ar reprezenta o renunțare la decizia anterioară de a trece în opoziție.

Acesta a argumentat că hotărârea liberalilor a fost adoptată într-un context politic diferit și că actuala situație impune găsirea rapidă a unei formule de guvernare stabile.

„Acum e alt context, în care e nevoie urgentă de guvern, iar în opoziție putem merge și peste un an, după ce redresăm situația”, a transmis liderul liberal.