„România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană din punctul de vedere al siguranței străzii și al siguranței publice în general”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, în mesajul transmis cu ocazia Zilei Ministerului Afacerilor Interne. În discursul său, ministrul a adus în prim-plan principalele rezultate ale instituției din ultimii ani, a vorbit despre provocările viitoare și le-a mulțumit celor peste 127.000 de angajați ai MAI pentru activitatea desfășurată în slujba cetățenilor.

Oficialul a amintit de sacrificiul polițiștilor, pompierilor, jandarmilor și al celorlalți angajați care și-au pierdut viața în misiune.

„În memoria celor care au făcut sacrificiul suprem și au căzut la datorie, apărând ideea fundamentală de lege, punând pieptul între cetățean și amenințarea cea mai gravă ori salvgardând onoarea neîntinată a Tricolorului, precum și în fața tuturor familiilor care au suferit pierderi de neînlocuit, mă înclin cu recunoștință și profund respect. Dumnezeu să îi odihnească în pace și liniște pe toți eroii Patriei!”, a declarat Cătălin Predoiu.

Ministrul a afirmat că instituția și-a atins principalele obiective asumate în urmă cu trei ani, între care combaterea crimei organizate, a traficului de droguri, persoane și arme, reducerea migrației ilegale și aderarea României la spațiul Schengen.

„Am intrat în Schengen în doi pași, în 2023 și în 2024, închizând un capitol restant al aderării depline a României la UE și consolidând poziția României ca stat membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. (…) Ieri am fost candidați, astăzi suntem un model de aplicare a procedurilor Schengen”, a spus ministrul de Interne.

„Am redus migrația până la cote nesemnificative; România este o țară cu migrație zero. Oriunde în lume informezi despre această realitate, primești felicitări pentru ministerul nostru și pentru România”, a afirmat Cătălin Predoiu.

Șeful MAI a declarat că rezultatele instituției se reflectă în nivelul de siguranță de care beneficiază cetățenii.

„Astăzi, MAI își aduce contribuția, alături de parchete și de serviciile de informații, precum și de alte instituții, la produsul instituțional care se cheamă siguranța publică și securitatea națională. (…) România este una dintre cele mai sigure țări din Uniunea Europeană din punctul de vedere al siguranței străzii și al siguranței publice în general”, a declarat Predoiu.

El a adăugat că, deși statisticile indică progrese în combaterea criminalității organizate și a traficului de droguri, fenomenul rămâne o provocare.

„Sunt primul care afirmă că nu am rezolvat complet toate problemele, că mai avem mult de lucru, dar pot afirma, la fel de ferm, că nu am lăsat nicio amenințare fără răspuns și contraatac instituțional”, a spus ministrul.

Ministrul consideră că viitorul Ministerului Afacerilor Interne depinde de integrarea noilor tehnologii și de adaptarea legislației la noile amenințări.

„Siguranța publică va fi condiționată de integrarea noilor tehnologii în cvasitotalitatea domeniilor. Este un comandament dictat de sofisticarea amenințărilor, combinată cu deficitul grav de resurse umane”, a declarat Cătălin Predoiu.

El a vorbit despre utilizarea supravegherii video inteligente, a inteligenței artificiale și a roboților în activitatea structurilor de ordine publică.

„Se va trece la combinarea pe scară largă a mijloacelor de securitate tehnologică cu intervenția umană, cu armele neletale, cu valorificarea superioară a informațiilor, cu roboții și cu inteligența artificială”, a mai spus ministrul Afacerilor Interne.

Predoiu a atras atenția că o parte dintre legile care reglementează activitatea ministerului sunt depășite și trebuie actualizate.

„Avem legi în vigoare ale siguranței naționale din 1991, avem legi în vigoare care organizează activitatea Ministerului Afacerilor Interne, vechi de 10, 20 sau 30 de ani, avem legi în vigoare care nu mai cuprind noile provocări”, a afirmat ministrul.

Potrivit lui Cătălin Predoiu, MAI trebuie reorganizat pentru a răspunde eficient noilor provocări, iar acest proces ar necesita stabilitate politică.

„MAI va trebui regândit și reorganizat în următorii ani, pentru a răspunde eficient acestor noi tipuri de provocări. Pentru aceasta este nevoie (…) de o perioadă de cel puțin patru ani fără alegeri și fără turbulențe politice”, a declarat șeful MAI.

În finalul discursului, Cătălin Predoiu le-a mulțumit angajaților Ministerului Afacerilor Interne și a explicat că perioada petrecută la conducerea instituției a reprezentat una dintre cele mai importante etape ale carierei sale.

„Ministerul Afacerilor Interne înseamnă (…) cei peste 127.000 de angajați care asigură, uneori în condiții riscante, alteori cu mijloace insuficiente, condițiile pentru ca fiecare cetățean să trăiască în siguranță”, a spus ministrul de Interne.

Oficialul a adăugat că îi respectă pentru munca desfășurată zi de zi.

„Am tot respectul pentru această trăsătură a oamenilor Ministerului Afacerilor Interne, pentru această caracteristică a dumneavoastră de a fi calmi și stăpâni pe sine în exterior, dar de a arde literalmente pe interior pentru misiunile și profesia dumneavoastră. Pentru aceste lucruri și pentru oamenii care apără legea, merită să spui «Respect!» și o fac din toată inima”, a afirmat Cătălin Predoiu.

La final, ministrul le-a transmis angajaților MAI să rămână uniți și să continue să își îndeplinească misiunea în slujba cetățenilor.

„Vă urez să rămâneți o echipă unită, să aveți puterea interioară să vă străduiți mereu mai mult și să câștigați în continuare meciul permanent cu răul. Să faceți să triumfe binele, pentru cetățenii noștri și pentru Patrie! La mulți ani Ministerului Afacerilor Interne! La mulți ani tuturor oamenilor din MAI!”, a încheiat Cătălin Predoiu.