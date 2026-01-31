Pensionarea militarilor și polițiștilor. Se pregătesc reguli noi pentru ieșirea din sistem

Premierul Ilie Bolojan a declarat că vârsta de pensionare a militarilor și a angajaților din sectorul de ordine publică va crește semnificativ. Potrivit acestuia, actualele reguli sunt dificil de susținut din punct de vedere bugetar și pun presiune asupra sistemului de resurse umane. Bolojan a oferit exemplul șefului poliției din Sibiu, pensionat la 47 de ani, considerând această situație neobișnuită și problematică pentru cetățeni.

„Creșterea vârstei de pensionare cât mai aproape de nivelul standard trebuie făcută. Dacă oamenii se pensionează la 50-52 de ani, nu mai este suportabil. Nu mai avem cu cine să înlocuim acești oameni”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a precizat că noua legislație va urma modelul reformei pensiilor magistraților, care prevede o creștere graduală a vârstei de ieșire din sistem. „După modelul pensiilor magistraților – vom face asta și în sectorul de ordine publică și apărare. Este o necesitate care ține de piața muncii și de sustenabilitatea sistemului de pensii”, a mai declarat Bolojan pentru g4media.ro.

Pe de altă parte, ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că, în prezent, se lucrează la un proiect prin care militarii care optează să rămână în activitate după îndeplinirea condițiilor de pensionare să primească un supliment financiar. Chiar fără acest stimul, aproximativ 75% dintre militarii aflați la vârsta de pensionare au ales să continue activitatea.

„Se lucrează la o formă care să vină în sprijinul celor care sunt în situația aceasta. La Ministerul Apărării, 75% din personalul care îndeplinea condițiile de pensionare a ales să nu o facă fără a primi niciun stimul”, a declarat Radu Miruță.

Valoarea stimulului va fi stabilită în funcție de bugetul disponibil, iar Miruță a explicat că se elaborează un act normativ care să permită acordarea acestui supliment celor care decid să rămână activi în mod voluntar.

Radu Miruță a mai spus că menținerea personalului activ aduce beneficii atât pentru Ministerul Apărării, cât și pentru militari: „Ceea ce nu se înțelege este că MApN plătește atât pensiile cât și salariile. Dacă niște oameni se mută la pensie, ministerul nu scapă de această cheltuială. Dacă sunt stimulați să rămână în activitate, ministerul nu va plăti sumele echivalente mutării lor în zona de pensii și nici suplimentar pentru înlocuitorii lor. Din această economie se poate oferi un stimul pentru cei care rămân activi”.