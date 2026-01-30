Cea mai mică și cea mai mare pensie militară. Ce arată datele MApN și MAI

Datele transmise de Ministerul Apărării Naționale scot la iveală discrepanțe semnificative în sistemul de pensii militare, de la pensii foarte mici până la unele extrem de ridicate. Informațiile furnizate pentru stiripesurse arată că diferențele dintre pensia minimă și cea maximă sunt considerabile, chiar și în cazul militarilor cu vechime completă.

Potrivit precizărilor MApN, un pensionar militar care a îndeplinit stagiul complet de cotizare primește, în prezent, o pensie de 1.486 de lei. Reprezentanții ministerului subliniază că este vorba despre un fost cadru militar cu vechime integrală în sistem.

„Cea mai mică pensie de serviciu brută pentru un pensionar cu vechime completă este de 1.486 lei”, a transmis Ministerul Apărării pentru sursa citată.

La polul opus, cea mai mare pensie de serviciu brută aflată în plată depășește 9.500 de euro. Mai exact, potrivit răspunsului oficial, suma ajunge la 48.598 de lei, fără a include pensiile foștilor magistrați militari.

„Cea mai mare pensie de serviciu brută în plată, excluzând pensiile magistraților militari, este de 48.598 lei”, se arată în răspunsul primit de la Ministerul Apărării Naționale.

Diferențe importante se regăsesc și în cazul pensiilor plătite de Ministerul Afacerilor Interne. Conform unui răspuns transmis de MAI, cea mai mică pensie netă achitată de Casa de Pensii Sectorială a ministerului a fost de doar 67 de lei, însă în acest caz este vorba despre o pensie de urmaș.

De asemenea, Casa de Pensii a MAI a achitat o pensie de 76 de lei unui fost cadru care a avut o vechime de numai 10 luni în serviciu.

„Cuantumul minim net al pensiei plătit de Casa de Pensii Sectorială a M.A.I. a fost de 67 lei (reprezentând pensie de urmaș), iar cea mai mică pensie de serviciu achitată a fost de 76 lei (beneficiarul ei având o vechime în serviciu de 10 luni de zile)”, a explicat Ministerul de Interne pentru sursa citată.

În același timp, cea mai mare pensie achitată de MAI a ajuns la 23.767 de lei, potrivit datelor oficiale.

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat recent că militarii care aleg să rămână în activitate după atingerea vârstei de pensionare vor beneficia de un supliment financiar. El a exclus categoric posibilitatea reducerii salariilor cu 10% în cadrul instituției, subliniind că majorarea cheltuielilor pentru apărare presupune și creșterea veniturilor personalului militar.

„La Ministerul Apărării, cu un război la graniță, cu un deficit de încadrare pentru ceea ce zona militară a ministerului consideră că este necesar pentru România, este imposibil așa ceva. Am fi cumva pe contrasens cu creșterea cheltuielilor de apărare pe care ni le-am propus la nivelul României… Creștem cheltuieile pentru apărare și nu putem crește cheltuielile de apărare tăind din solda sau din veniturile militarilor”, a declarat Radu Miruță la B1 TV.

Ministrul a mai explicat că se află în lucru un proiect prin care militarii care aleg să continue activitatea după vârsta de pensionare să primească un stimul financiar suplimentar. Chiar și în lipsa acestui bonus, aproximativ 75% dintre militarii ajunși la vârsta de pensionare au decis să rămână în sistem.

Potrivit lui Radu Miruță, valoarea stimulului va fi stabilită în funcție de bugetul disponibil, iar un act normativ este în curs de elaborare pentru a permite acordarea acestui supliment. Ministrul a mai arătat că o astfel de soluție ar fi avantajoasă atât pentru MApN, care ar reduce presiunea asupra fondului de pensii, cât și pentru militari, întrucât fondurile alocate salariilor nu ar fi redirecționate către pensii și nu ar fi necesară angajarea unor cadre noi pentru a-i înlocui pe cei pensionați.