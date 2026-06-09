Deputatul PSD Mihai Fifor susține că incidentul în care o dronă a ajuns și a explodat în Portul Constanța reprezintă un semnal de alarmă privind securitatea infrastructurii critice din România. Într-un mesaj publicat pe Facebook, politicianul afirmă că vulnerabilitățile din zona Mării Negre au fost semnalate încă de acum șase luni, însă problemele reclamate atunci nu au fost rezolvate.

Potrivit deputatului, explozia produsă în apropierea terminalului petrolier din Portul Constanța demonstrează existența unor riscuri serioase pentru obiectivele strategice ale României.

Acesta consideră că incidentul este cu atât mai important cu cât are loc după mai bine de patru ani de conflict în regiunea Mării Negre și într-un context regional marcat de amenințări de securitate tot mai complexe.

În mesajul său, Mihai Fifor afirmă că România nu își poate permite ca Portul Constanța, una dintre cele mai importante infrastructuri portuare de pe Flancul Estic al NATO, să fie expus unor astfel de amenințări.

„O dronă a ajuns în Portul Constanța și a explodat în incinta celui mai important obiectiv portuar al României”, a transmis deputatul PSD, subliniind că incidentul nu ar trebui să fie trecut cu vederea în contextul dezbaterilor politice interne.

Fifor susține că responsabilitatea pentru securitatea unor astfel de obiective este adesea transferată între instituții, fără ca problemele identificate să fie soluționate rapid.

O parte importantă a mesajului este dedicată proiectului Neptun Deep, considerat cea mai mare investiție energetică aflată în derulare în România și unul dintre cele mai importante proiecte de acest tip din Uniunea Europeană.

Deputatul PSD avertizează că infrastructura energetică offshore din Marea Neagră ar putea deveni o țintă vulnerabilă în lipsa unor măsuri suplimentare de protecție.

El susține că România trebuie să dezvolte capabilități moderne de supraveghere, apărare anti-dronă și protecție navală pentru obiectivele strategice amplasate în larg.

Potrivit lui Fifor, diferența dintre incidentul din Portul Constanța și un posibil incident care ar viza infrastructura energetică offshore este „diferența dintre un avertisment și o criză”.

În declarația sa, parlamentarul cere ca securitatea infrastructurii critice din Marea Neagră să fie analizată la nivelul Consiliului Suprem de Apărare a Țării (CSAT).

Acesta afirmă că România trebuie să trateze protecția investițiilor energetice și a infrastructurii strategice ca pe o prioritate de securitate națională, în contextul războiului din Ucraina și al tensiunilor persistente din regiunea Mării Negre.

Fifor consideră că viitorul Guvern și instituția prezidențială ar trebui să elaboreze un plan clar pentru protejarea infrastructurii critice și pentru reducerea vulnerabilităților existente.

Marea Neagră a devenit în ultimii ani una dintre cele mai sensibile zone de securitate din Europa, pe fondul războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

În acest context, infrastructura energetică, portuară și de transport din statele riverane este considerată de specialiști un element esențial pentru stabilitatea economică și securitatea regională.

Incidentul din Portul Constanța readuce în atenție discuțiile privind nivelul de protecție al obiectivelor strategice din România și necesitatea adaptării măsurilor de securitate la noile tipuri de amenințări.