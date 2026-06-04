Deputatul PSD Mihai Fifor anunță că partidul său va decide în forurile statutare dacă va susține cabinetul pe care îl va forma premierul desemnat Eugen Tomac și că aceasta este o decizie cu o „responsabilitate uriașă”, potrivit unei postări pe Facebook.

Mihai Fifor și-a început postarea cu un nou val de critici la adresa premierului interimar Ilie Bolojan. „După dezastrul lăsat în urmă de experimentul ratat Bolojan, România nu își mai permite luxul unei noi greșeli. Un an de improvizații, decizii arbitrare și încăpățânarea de a ignora realitatea economică au împins țara într-o situație pe care tot mai mulți români o resimt direct: scăderea nivelului de trai, blocaje în economie, incertitudine și lipsă de perspectivă. Astăzi, nota de plată a guvernării Bolojan este achitată de cetățeni și de mediul de afaceri”, a scris politicianul PSD.

„În aceste condiții, desemnarea unui nou prim-ministru nu poate fi tratată ca un simplu exercițiu politic. Partidul Social Democrat așteaptă o discuție serioasă și aplicată cu prim-ministrul desemnat, Eugen Tomac, privind posibilitatea constituirii unei majorități parlamentare și instalarea cât mai rapidă a unui nou Executiv. PSD dorește să cunoască viziunea acestuia asupra programului de guvernare, prioritățile viitorului cabinet și formula guvernamentală pe care intenționează să o propună”, a adăugat Fifor.

„După aceste consultări, conducerea PSD va analiza concluziile discuțiilor și va decide, prin mecanismele statutare ale partidului, dacă va susține sau nu noul Guvern”, a mai spus fostul ministru.

„Responsabilitatea unei asemenea decizii este uriașă. Consumul este în scădere pentru a noua lună consecutiv, investițiile încetinesc, inflația continuă să afecteze puterea de cumpărare, iar economia reală este tot mai apăsată de falimente, restructurări și lipsa de predictibilitate. Sunt efectele unei guvernări care a confundat propaganda cu administrarea țării și care a refuzat constant orice soluție alternativă”, a adăugat Mihai Fifor.

„PSD a avertizat în repetate rânduri asupra consecințelor acestei direcții. Din păcate, Ilie Bolojan a ales să ignore dialogul și să respingă propunerile de relansare economică și protecție socială formulate de PSD. Privind astăzi la situația României, este evident că schimbarea trebuia produsă mai devreme. Tocmai de aceea, PSD nu va acorda un cec în alb nimănui. Susținerea viitorului Guvern depinde de existența unor garanții clare că România va abandona politicile care au generat stagnare și nesiguranță și va reveni la măsuri care stimulează dezvoltarea și protejează cetățenii”, a mai punctat deputatul PSD.

„Pentru PSD există câteva principii de la care nu se poate abdica: fără taxe noi pentru cetățeni, fără măsuri care lovesc în veniturile mici și medii, fără politici care împovărează IMM-urile românești și favorizează marile corporații. În schimb, este nevoie de reluarea investițiilor, de stimularea economiei și de măsuri care să redea încrederea românilor.

România nu mai are nevoie de experimente. Nu mai are nevoie de lideri care confundă încăpățânarea cu competența și austeritatea cu reforma. România are nevoie de un guvern responsabil, capabil să repare ceea ce a fost distrus și să redea țării stabilitatea și perspectiva de dezvoltare pe care le merită”.