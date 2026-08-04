SpaceX rezervă tot mai multe lansări pentru propriii sateliți Starlink, iar companiile care depind de rachetele Falcon 9 întâmpină dificultăți în a obține locuri pentru misiuni până în 2028 sau chiar 2029. Potrivit unei analize Reuters bazate pe date de lansare compilate de astrofizicianul Jonathan McDowell, ponderea misiunilor Starlink în programul Falcon 9 a crescut constant în ultimii ani.

Mai multe surse din industria spațială au declarat pentru Reuters că cel puțin șapte companii au fost informate în ultimele luni că toate lansările Falcon 9 sunt deja rezervate pentru următorii doi-trei ani.

Situația este legată de planurile SpaceX de a trece treptat la noua rachetă Starship, concepută pentru a fi complet reutilizabilă și mai ieftină decât Falcon 9.

Analiza Reuters arată că misiunile dedicate Starlink reprezentau aproximativ 54% din lansările Falcon 9 în 2020. În 2026, această pondere a ajuns la aproximativ 79%.

Creșterea reflectă strategia economică a companiei. Analiștii estimează că o singură misiune Starship destinată plasării sateliților Starlink poate genera pentru SpaceX venituri cu zeci de milioane de dolari mai mari decât lansarea încărcăturii unui client comercial. Explicația este simplă: fiecare nou lot de sateliți extinde rețeaua Starlink și contribuie direct la dezvoltarea celei mai profitabile divizii a companiei.

În 2025, Starlink a generat venituri de aproximativ 11,4 miliarde de dolari, reprezentând aproape 60% din veniturile totale ale SpaceX. În comparație, activitatea de lansări spațiale și servicii asociate a adus companiei circa 4,1 miliarde de dolari.

SpaceX intenționează să efectueze prima misiune orbitală operațională a rachetei Starship spre sfârșitul anului 2026. Misiunea va transporta o nouă generație de sateliți Starlink.

În același timp, compania are obligații importante față de NASA. Agenția spațială americană a ales Starship pentru programul de aselenizare Artemis, iar contractul presupune numeroase teste și zboruri de realimentare pe orbită înainte de prima misiune cu echipaj uman.

Specialiștii din industrie avertizează că aceste obligații, împreună cu extinderea rețelei Starlink, vor ocupa o mare parte din capacitatea de lansare a SpaceX în primii ani de operare ai Starship.

În documentele depuse cu ocazia listării la bursă, SpaceX a precizat că Starship va avea un rol esențial în extinderea rețelei Starlink și, pe termen lung, în lansarea a până la un milion de sateliți alimentați cu energie solară, proiectați să funcționeze ca centre de date pentru inteligență artificială aflate pe orbită.

Compania a avertizat, de asemenea, că ar putea acorda prioritate propriilor încărcături utile în detrimentul unor contracte guvernamentale americane suplimentare sau al clienților comerciali.

Falcon 9 a devenit în ultimul deceniu principala rachetă comercială a industriei spațiale, datorită reutilizării rapide și costurilor competitive. Totuși, prețul unei lansări a crescut de la aproximativ 54 de milioane de dolari în 2013 la circa 74 de milioane de dolari în prezent.

În același timp, principalii concurenți ai SpaceX se confruntă cu probleme tehnice. Racheta New Glenn, dezvoltată de Blue Origin, este indisponibilă după explozia de pe rampa de lansare din luna mai, iar Vulcan, construită de United Launch Alliance, este la sol din februarie din cauza unor probleme la unul dintre boostere.

În acest context, Rocket Lab încearcă să își consolideze poziția pe piață prin dezvoltarea rachetei reutilizabile Neutron și prin achiziția companiei Iridium pentru aproximativ 8 miliarde de dolari. Directorul general al Iridium, Matt Desch, a declarat pentru Reuters că integrarea cu Rocket Lab ar putea reduce semnificativ costurile viitoarelor lansări și ar accelera dezvoltarea noii generații de sateliți.

Analiștii avertizează că, dacă SpaceX își va concentra tot mai mult capacitatea de lansare asupra propriilor proiecte, accesul la spațiu ar putea deveni mai scump și mai dificil pentru companiile care nu dețin propriile rachete.

Mai ales startup-urile din domeniul spațial riscă să întâmpine obstacole importante, în condițiile în care alternativele la Falcon 9 rămân limitate, iar cererea pentru lansări continuă să crească.