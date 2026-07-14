Administrația Federală a Aviației din SUA (FAA) a încheiat luni analiza incidentului produs la revenirea boosterului Starship în timpul testului din luna mai, eliminând un obstacol important pentru următorul zbor al rachetei SpaceX.

Decizia permite companiei conduse de Elon Musk să pregătească un nou test Starship de la baza Starbase din Texas, care ar putea avea loc chiar în această săptămână. Procedura FAA a vizat incidentul din timpul celui de-al 12-lea test de zbor al sistemului Starship, desfășurat în luna mai.

Incidentul analizat de autoritățile americane a implicat boosterul Super Heavy, prima treaptă a sistemului Starship. După separarea de nava spațială, acesta a întâmpinat probleme în timpul revenirii și a ajuns în Golful Mexic.

FAA ceruse SpaceX să investigheze cauzele incidentului, o procedură utilizată în cazul problemelor apărute în timpul zborurilor spațiale comerciale.

Autoritatea americană verifică în astfel de situații dacă defecțiunile identificate pot reprezenta un risc pentru siguranța publică și dacă sunt necesare măsuri suplimentare înaintea unui nou zbor.

Închiderea analizei elimină una dintre principalele condiții de reglementare care puteau întârzia următorul test Starship.

SpaceX continuă programul de dezvoltare rapidă a Starship, bazat pe testarea succesivă a vehiculelor și modificarea sistemelor după problemele identificate în timpul zborurilor.

Compania a efectuat recent teste la sol ale boosterului destinat următoarei misiuni. Potrivit informațiilor publicate înaintea zborului, noul test ar putea avea loc de la Starbase, în sudul statului Texas, în cursul acestei săptămâni.

Starship este alcătuit din boosterul Super Heavy și treapta superioară cu același nume. SpaceX dezvoltă sistemul pentru a fi complet reutilizabil, obiectiv care ar permite reducerea costurilor lansărilor și creșterea frecvenței misiunilor spațiale.

Evoluția Starship este urmărită îndeaproape și de NASA. Agenția spațială americană a ales o versiune modificată a vehiculului pentru programul Artemis, destinat revenirii astronauților pe Lună.

Pentru SpaceX, testele actuale sunt esențiale pentru demonstrarea unor tehnologii precum reutilizarea treptelor, controlul vehiculului la revenire și operarea motoarelor Raptor în diferite faze ale zborului.

Închiderea analizei FAA permite companiei să avanseze spre următorul test. SpaceX urmează să continue seria de zboruri experimentale prin care încearcă să transforme Starship într-un sistem orbital complet reutilizabil.