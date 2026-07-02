SpaceX le-a prezentat investitorilor, înainte de listarea pe bursă, prototipul noului dispozitiv AI la purtător al lui Elon Musk, potrivit WSJ. Prototipul elegant, asemănător unui telefon mobil, a fost conceput pentru a integra tehnologia de inteligență artificială xAI de la SpaceX.

Elon Musk a dezvoltat prototipul unui dispozitiv asemănător unui telefon mobil, conceput pentru a remodela modul în care oamenii interacționează cu inteligența artificială a fost arătat recent investitorilor SpaceX.

Compania de rachete și inteligență artificială a prezentat prototipul, care are un design elegant, mai subțire decât un iPhone, unor investitori și altor părți interesate înainte de mega-oferta publică inițială a companiei, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Prototipul a fost conceput să ruleze pe un sistem de operare proprietar și să integreze tehnologia inteligenței artificiale de la xAI al SpaceX, au declarat unele dintre persoane. Dispozitivul ar utiliza un chipset Qualcomm Snapdragon, au spus acestea.

SpaceX le-a spus unor investitori că proiectul se află într-un stadiu incipient. Designul s-ar putea schimba și nu este clar dacă un astfel de dispozitiv va fi fabricat.

Reprezentanții SpaceX și Qualcomm nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Proiectul este un semn al ambițiilor extinse ale lui Musk, în timp ce construiește o rețea globală de conectivitate prin satelit de top, își dezvoltă compania de rachete și creează noi instrumente AI. Companiile de inteligență artificială plasează o varietate de pariuri pe forma și funcționalitatea viitoare a dispozitivelor bazate pe inteligență artificială.

Wall Street Journal a relatat că Musk a luat în considerare în trecut construirea unui smartphone din cauza frustrării legate de modul în care Apple controlează distribuția aplicațiilor terțe, cum ar fi X. Nu este ușor, însă, pentru un nou-venit să intre în afacerea cu hardware.

„Ideea de a face un telefon mă face să vreau să mor”, a spus Musk în octombrie anul trecut. „Dar dacă trebuie să facem un telefon, îl vom face.”

În februarie, Musk a negat că firma sa dezvoltă un telefon, respingând un raport Reuters conform căruia SpaceX construia un aparat care s-ar conecta direct la rețeaua sa de sateliți Starlink. „Nu dezvoltăm un telefon”, a postat el pe X.

Unor investitori din SpaceX și Tesla li s-a spus că Musk și-a imaginat de mult timp un dispozitiv de consum care să servească drept platformă pentru tehnologia proiectelor sale. Un dispozitiv l-ar putea ajuta, de asemenea, pe Musk să devină mai puțin dependent de alte companii.

Chatbot-ul xAI al lui Musk este de obicei utilizat prin intermediul dispozitivelor Apple sau Android.

Serviciul de satelit Starlink al lui Musk vinde deja o antenă parabolică pentru conectarea la internet și oferă servicii de telefonie mobilă în zone fără semnal prin parteneriate cu companii precum T-Mobile.

Prototipul dispozitivului portabil SpaceX a arătat recent că investitorii se inspiră din filosofia din spatele „aplicației pentru orice” a lui Musk, un concept pe care acesta l-a susținut la achiziționarea platformei de socializare Twitter, acum X, în 2022, au declarat unele persoane familiarizate cu situația.

Adesea denumite „super aplicații”, aceste programe software sunt populare în Asia și încorporează servicii pe care americanii le accesează de obicei prin descărcarea de aplicații separate.

Utilizatorii platformelor chineze WeChat și Alipay – deținute de giganții tehnologici locali Tencent și, respectiv, Ant – accesează mini-aplicațiile și funcțiile disponibile pe platforme pentru a transfera bani, a comanda mâncare, a rezerva călătorii și a juca jocuri. Acest model a contestat afacerea tradițională a magazinelor de aplicații.

Companiile chineze apelează la inteligența artificială pentru a reinventa acest model de super-aplicații. Acestea integrează agenți IA în super-aplicații existente sau încearcă să transforme chatboții IA populari în nucleul unor noi aplicații pentru orice.

Companiile din SUA și China au explorat, de asemenea, hardware specializat, cum ar fi smartphone-uri, dispozitive PIN sau căști, pentru a ancora aceste servicii.

OpenAI dezvoltă o familie de dispozitive cu inteligență artificială. În mod similar, ByteDance din China a lansat un smartphone alimentat de modelul său de inteligență artificială, Doubao, similar cu ChatGPT, conceput pentru a putea ajuta utilizatorii să cumpere și să rezerve bilete pe diverse platforme. Cu toate acestea, această ambiție s-a confruntat cu obstacole după ce concurenții au restricționat accesul dispozitivului ByteDance la serviciile lor.