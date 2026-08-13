Fiica preferată a lui Bill Gates, Phoebe Gates, în vârstă de 23 de ani, a fost acuzată de „cookie stuffing” (o practică frauduloasă în marketingul afiliat prin care cookie-urile de urmărire sunt plasate în secret în browserul unui utilizator fără știrea acestuia sau fără un click real) la startup-ul său Phia, iar pentru astfel de practici ilegale pedeapsa maximă este de 20 de ani de închisoare federală, potrivit unor rapoarte citate de Bloomberg.

Phia, o companie de asistență personală digitală pentru cumpărături, co-fondată de Phoebe Gates împreună cu Sophia Kianni, absolventă de Stanford, s-a declarat șocată, în iulie, în urma rapoartelor conform cărora plasa mai multe „cookie-uri” web decât ar fi trebuit, asumându-și meritul nejustificat pentru vânzările online la partenerii de retail.

Compania a emis o declarație în care a susținut că ar fi aflat despre problemă abia „în ultimele 24 de ore”, promițând să remedieze eroarea – dar, potrivit unui nou raport Bloomberg, tinerii antreprenori știau de cel puțin șapte luni că startup-ul lor își supraevalua comisioanele de vânzări.

Ariel Givner, fondatoare și avocat principal la Givner Law, a avertizat într-o postare pe X că practica de „cookie stuffing” poate avea consecințe grave.

„De obicei, în instanțele americane, este tratată ca o fraudă electronică federală. Există posibilitatea unei pedepse maxime de până la 20 de ani de închisoare + amenzi/despăgubiri”, a scris Givner.

Un purtător de cuvânt al Phia a declarat pentru The New York Post: „Orice caracteristici care cauzează atribuiri greșite au fost eliminate imediat în urmă cu peste o lună, pe 7 iulie. Revizuim fiecare tranzacție, ne angajăm pe deplin și am început deja să emitem toate anulările tranzacțiilor către partenerii de brand ca urmare a oricărei atribuiri greșite și angajăm un șef de conformitate pentru a ne asigura că așa ceva nu se va mai întâmpla niciodată.

„Continuăm acum să conectăm utilizatorii noștri cu articole și oferte de la mii de parteneri de brand”, a adăugat purtătorul de cuvânt. „Vom învăța din acest lucru și dorim să ne asigurăm că utilizatorii noștri au cea mai bună experiență de cumpărături posibilă, cu funcții precum noul nostru dulap digital și multe altele care vor veni.”

Startup-ul – care a strâns o sumă uimitoare de 30 de milioane de dolari în 2025 de la susținători precum Hailey Bieber, Kris Jenner și fondatoarea Spanx, Sara Blakely – funcționează ca o extensie de browser, găsind coduri de reducere pentru clienți de la comercianții online atunci când aceștia dau clic pe Phia la finalizarea comenzii.

Când un cumpărător folosește Phia selectând unul dintre codurile sale de cupon, software-ul plasează un „cookie” – care urmărește activitatea pe web – pentru a arăta comerciantului respectiv că a contribuit la creșterea vânzării și a câștiga un comision.

Dar Kianni și Gates – „prințesa” Microsoft al cărei tată are o avere de 108,4 miliarde de dolari, potrivit Forbes – erau conștiente de funcțiile care includeau cookie-uri în procesul de finalizare a comenzii chiar și atunci când clienții nu foloseau Phia, potrivit unor persoane familiarizate cu situația și mesajelor interne de pe Slack analizate de Bloomberg.

Cookie stuffing-ul a fost urmărit cel puțin din decembrie, prin vânzări la mai mulți retaileri importanți, inclusiv Nike, Gap și Nordstrom, și pare să fi reprezentat cea mai mare parte a veniturilor Phia, potrivit agenției de știri.

După ce Phia a dezactivat funcțiile în iulie, veniturile medii zilnice ale companiei au scăzut de la aproximativ 80.000 de dolari la între 10.000 și 28.000 de dolari, potrivit Bloomberg.

În iunie, cookie stuffing-ul a reprezentat aproximativ 51% din valoarea mărfurilor pentru care Phia a revendicat meritul de a le fi vândut, se arată în raport.

Un purtător de cuvânt al Phia a declarat că o parte din scăderea abruptă a veniturilor din iulie a fost cauzată de dezactivarea de către companie a majorității eforturilor sale de monetizare la momentul respectiv, nu doar a cookie stuffing-ului, și că analiza datelor realizată de Bloomberg a fost exagerată.

Conform unui tablou de bord intern consultat de Bloomberg, ceea ce Phia a numit inițial o eroare de software în iulie a fost de fapt o funcție numită „activarea ștergerii automate a cuponului”, pe care compania a putut să o activeze și să o dezactiveze.

La un moment dat, Phoebe Gates – care a insistat că vrea să reușească fără ajutorul părinților ei miliardari, spunând că are „o dorință atât de mare de a-și dovedi valoarea” – a devenit îngrijorată de faptul că Phia nu genera atât de mult comision de la Etsy pe cât se așteptase.

Ea a trimis mesaje dezvoltatorilor pentru a se asigura că Phia plasează un cookie de fiecare dată când apare extensia browserului său, chiar dacă cumpărătorul nu dă clic pe un cupon, ceea ce i-ar permite să câștige comision pentru valoarea totală brută a mărfii, se arată în raport.

În decembrie, ea a scris: „Îngrijorată că aceasta este o problemă generală... puteți confirma că ștergerea automată a cookie-urilor este activă pe TOATE site-urile și un cupon pentru a confirma că monetizăm pe toate site-urile GMV?”

Într-un incident separat, Kianni a sugerat o funcție care ar plasa un cookie de fiecare dată când un utilizator încerca pur și simplu să închidă o fereastră pop-up Phia, potrivit Bloomberg.

Un coleg i-a spus lui Kianni că Google Chrome interzice extensiilor să plaseze cookie-uri afiliate la „evenimente de închidere” sau atunci când un client încearcă pur și simplu să închidă o notificare, iar Kianni a recunoscut că e adevărat.

Dar ea a adăugat: „Presupun că am putea spune că utilizatorul încearcă să ne deschidă și să anuleze notificarea dacă se plânge”, conform raportului.

Un purtător de cuvânt al Phia a declarat pentru Bloomberg că această funcție nu a fost niciodată implementată.

Impact.com, una dintre filialele Phia, suspendase deja rețeaua și realocase comisioanele pe care le pusese deoparte pentru a plăti compania lui Phoebe Gates, potrivit raportului.

Deși Phia a declarat că a început deja să analizeze anulările transferurilor, este posibil să fie nevoită să emită rambursări suplimentare, deoarece politica a fost în vigoare din decembrie până în iulie, o perioadă mult mai lungă decât se estimase inițial.