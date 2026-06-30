Warren Buffett a anunțat că renunță la donația către Fundația Gates, în așteptarea revizuirii relației dintre organizația miliardarului Microsoft și scandalul legat de pedofilul Jeffrey Epstein, potrivit WSJ.

Pentru prima dată în două decenii, Warren Buffett renunță la donația sa obișnuită de la mijlocul anului către fundația lui Bill Gates, pentru a aștepta rezultatele unei analize a legăturilor fundației cu Jeffrey Epstein, potrivit unor persoane familiarizate cu planurile lui Buffett.

Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, și-a amânat donația până mai târziu în cursul anului, posibil până când va trimite scrisoarea de Ziua Recunoștinței, au declarat sursele. Președintele Berkshire Hathaway dona de obicei miliarde de acțiuni Berkshire în fiecare lună iunie sau începutul lunii iulie, ca parte a unei promisiuni „pe viață” pe care a făcut-o atunci când a strâns legăturile cu Fundația Gates.

Fundația Gates a angajat firma de avocatură WilmerHale pentru a analiza legăturile sale cu defunctul infractor sexual, iar concluziile acesteia sunt așteptate în această vară. Buffett și apropiații săi au luat legătura cu conducerea fundației, inclusiv cu CEO-ul Mark Suzman, pentru a afla mai multe despre legăturile cu Epstein, au declarat unele dintre surse.

Warren Buffett a refuzat să comenteze, iar reprezentanții Fundației Gates nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii.

Buffett a donat aproximativ 48 de miliarde de dolari din 2006 până în 2025 fundației, transferând de obicei tranșe de acțiuni Berkshire la mijlocul fiecărui an. Buffett a demisionat din funcția de administrator al fundației în 2021, după ce Bill Gates și Melinda French Gates și-au anunțat divorțul.

El a declarat pentru The Wall Street Journal în 2024 că fundația nu va mai primi bani de la el după moartea sa. În același an, Melinda French Gates a părăsit fundația pe care a co-fondat-o pentru a se concentra pe propriile obiective filantropice.

Indiferent de decizia pe care o va lua Buffett, nu se așteaptă ca aceasta să îi afecteze contribuțiile anuale la fundațiile familiei sale, inclusiv cele conduse de cei trei copii ai săi și Fundația Susan Thompson Buffett, numită după prima sa soție, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Relația lui Buffett cu Gates, o prietenie veche, a fost tensionată în urma publicării dosarelor Departamentului de Justiție privind cazul Epstein.

Într-un interviu acordat CNBC în martie, Buffett a declarat că nu a vorbit cu Gates de când au fost publicate dosarele Epstein. El a spus că vrea să aștepte și să vadă ce mai află din dosarele Epstein înainte de a lua decizia anuală privind donațiile.

În timpul unei depoziții în fața Comitetului de Supraveghere al Camerei Reprezentanților la mijlocul lunii iunie, Bill Gates le-a spus parlamentarilor că ultima dată când a vorbit cu Buffett a fost în ianuarie, înainte de publicarea dosarelor Epstein, conform unei transcrieri a interviului său. „Am vorbit despre problemele mele de sănătate și despre alte câteva lucruri”, a spus Gates, în vârstă de 70 de ani.

La începutul lunii mai, Gates a lipsit de la reuniunea anuală a Berkshire Hathaway, compania condusă de Buffett timp de decenii, unde Gates fusese membru în consiliul de administrație până în 2020, a relatat anterior WSJ. Deși nu i s-a interzis să participe, unii oameni l-au sfătuit pe Gates să nu meargă. A fost prima dată când nu a participat în mulți ani.

Echipei lui Gates i s-a spus, de asemenea, că nu va putea sta în secțiunea rezervată lui Buffett, directorilor Berkshire și altor lideri de afaceri, inclusiv CEO-ul Apple, Tim Cook, potrivit unor persoane familiarizate cu situația.

Fundația Gates a făcut distribuții caritabile de aproximativ 110 miliarde de dolari de la înființare. În urmă cu aproximativ un an, Gates a declarat că fundația plănuiește să doneze peste 200 de miliarde de dolari în următorii 20 de ani, inclusiv restul fondului său de dotare, și a spus că acesta va expira la sfârșitul anului 2045. În timp ce se pregătește pentru aceste schimbări, fundația le-a spus angajaților în 2026 că își va reduce forța de muncă cu până la 500 de posturi în următorii ani și că va plafona cheltuielile operaționale.