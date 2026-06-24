Bill Gates a fost audiat sub jurământ în fața Congresului Statelor Unite, în cadrul unei anchete privind legăturile unor persoane influente cu finanțatorul american Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale.

Potrivit unei transcrieri publicate de Comisia pentru Supraveghere din Camera Reprezentanților și citate de CNN, fondatorul Microsoft a recunoscut că este posibil să fi fost în prezența unor victime ale lui Epstein în timpul întâlnirilor avute cu acesta.

Bill Gates a declarat că relația sa cuJeffrey Epstein, desfășurată între 2011 și 2014, a fost strict profesională. Potrivit acestuia, Epstein i-ar fi fost prezentat ca o persoană capabilă să atragă finanțări pentru proiecte globale din domeniul sănătății.

În timpul audierii, congresmanul democrat Robert Garcia a făcut referire la faptul că unele dintre angajatele lui Epstein au fost ulterior identificate ca victime ale acestuia, sugerând că prezența lor în întâlniri nu poate fi exclusă.

„Este un punct foarte bun”, a răspuns Bill Gates, adăugând că a văzut unele dintre angajatele lui Epstein la finalul unor întâlniri și că „este posibil să fi fost în prezența unor victime”.

Totodată, el a precizat că nu a observat și nu a participat la niciun comportament sexual nepotrivit și că nu a avut relații personale cu aceste persoane.

Fondatorul Microsoft a afirmat că știa încă de la începutul colaborării că Jeffrey Epstein avea o condamnare penală pentru infracțiuni de natură sexuală.

Cu toate acestea, Gates a continuat interacțiunile profesionale, în contextul în care Epstein ar fi putut facilita finanțarea unor proiecte filantropice.

Privind retrospectiv, Bill Gates a descris această decizie drept o greșeală.

„Regret că nu am acordat o importanță mai mare acelui trecut”, a declarat acesta în fața comisiei.

El a mai precizat că a refuzat invitațiile lui Epstein la reședința sa privată sau la evenimente sociale și că a încercat să limiteze relația strict la întâlniri de afaceri.

În cadrul audierii, Bill Gates a susținut că Jeffrey Epstein ar fi încercat ulterior să exercite presiuni asupra sa, folosind informații din viața sa personală.

Potrivit declarațiilor sale, Epstein ar fi solicitat rambursarea unor cheltuieli legate de o relație extraconjugală a miliardarului american, cerere pe care Gates spune că a refuzat-o categoric.

De asemenea, au fost discutate în comisie acuzații apărute în documente atribuite lui Epstein, inclusiv afirmații privind presupuse relații sexuale facilitate de acesta. Bill Gates a respins aceste informații, catalogându-le drept false.

Comisia pentru Supraveghere a Camerei Reprezentanților continuă investigațiile privind rețeaua de contacte și colaboratori ai lui Jeffrey Epstein, în urma publicării unor noi documente de către Departamentul de Justiție al SUA.

În aceeași zi, a fost audiată și Lesley Groff, fostă asistentă a lui Epstein. Aceasta l-a descris pe Epstein drept un „maestru al manipulării” și a susținut că nu avea cunoștință despre activitățile sale infracționale. Declarația a fost contestată de mai multe supraviețuitoare ale abuzurilor.