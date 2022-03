Dezvăluiri incredibile despre Bill Gates! Ce s-a întâmplat cu miliardarul după divorţ. E de neimaginat

Pe 3 mai 2021, Bill Gates și soția de atunci, Melinda Gates, au anunțat că se despart după 27 de ani de căsnicie. Presa a raportat la acea vreme că cei doi nu aveau un acord prenupțial, ceea ce însemna ca Bill Gates să suporte un impact financiar după despărțire. Dar nu a fost chiar aşa, iar doar patru luni mai târziu totul s-a încheiat elegant cu o înțelegere.

Melinda Gates a depășit-o pe MacKenzie Bezos

Indiferent de ce s-ar întâmpla, Bill și Melinda Gates vor fi amândoi mai mult decât siguri din punct de vedere financiar, afacerele lor înfloresc indiferent de evenimentele mondiale. În martie 2022, averea netă a lui Gates este estimată la 133,8 miliarde de dolari, făcându-l a patra cea mai bogată persoană din lume.

În 2021 TMZ a scris: „Averea netă a lui Bill este estimată la mai mult de 130 de miliarde de dolari, așa că acordul de divorț ar putea lăsa pentru Melinda peste 65 de miliarde de dolari.”

Bill și-a umplut buzunarele cu aproape 2 miliarde de dolari în acțiuni în ziua în care a depus actele de divorț. Forbes a raportat, de asemenea, că în săptămânile de după divorț „vehiculul de investiții al lui Bill, Cascade Investment, a transferat pentru Melinda acțiuni în valoare de 851 de milioane de dolari aparținând producătorului de echipamente agricole Deere & Co., conform documentelor SEC.

Cu toate aceste transferuri de avere, Forbes estima la acea vreme că Melinda French Gates valorează acum 3,3 miliarde de dolari” și că „Bill rămâne a patra cea mai bogată persoană din lume, cu o avere netă estimată la 126,1 miliarde de dolari după ultimul transfer de acțiuni.

De unde vin banii lui Bill Gates

În ciuda faptului că nu are multe acțiuni ale Microsoft, Gates are o mulțime la alte companii prin grupul său Cascade Investments. Potrivit Investopedia, acestea includ Berkshire Hathaway, Coca-Cola, AutoNation, Deere & Co., hotelurile Four Seasons (în Houston, Atlanta și Mexic), Strategic Hotels and Resorts și Canadian National Railway.

Gates mai deține acțiuni la compania de publicitate Branded Entertainment Network și a investit în ResearchGate (o rețea socială pentru oameni de știință). Gates este, de asemenea, președinte al companiei de proiectare a reactorului nuclear TerraPower.

Gates deține o insulă privată în Belize numită Grand Bogue Caye

Şi nu e totul, Bill Gates are o colecție de artă impresionantă. În 1994, a cumpărat Codex Leicester, unul dintre caietele lui Leonardo Da Vinci, la o licitație pentru 30,8 milioane de dolari. El a spus: „Mă simt foarte norocos că am un caiet. De fapt, îmi amintesc că m-am dus acasă într-o noapte și i-am spus soției mele Melinda că voi cumpăra un caiet; ea nu credea că asta era o problemă foarte mare. Am spus: „Nu, acesta este un caiet destul de special, acesta este Codex Leicester, unul dintre Caietele lui Leonardo da Vinci”.

Gates mai deține lucrări ale lui Andrew Wyeth, William Merritt Chase, George Bellow, Winslow Homer și Frederick Childe Hassam. Colecția sa valorează peste 100 de milioane de dolari.

Gates este membru al NetJets, o companie de avioane private, și se speculează că deține cel puțin unul. Mai mult, miliardarul iubește marca Porsche. A cumpărat primul său Porsche 911, în 1979, ulterior vânzându-l la licitație pentru 80.000 de dolari. De atunci, a achiziționat un Porsche 930, un Porsche 964 și un Porsche 959, precum și un Porsche Taycan electric, un Ferrari 348 și un Jaguar XJ6. Cu toate acestea, pentru călătoriile sale de zi cu zi, Gates a spus că el conduce singur un „Mercedes normal”.

Cât donează Bill Gates?

Gates și prietenul său Warren Buffett au creat The Giving Pledge, care îi îndeamnă pe miliardari să-și cheltuiască cea mai mare parte a averii pe filantropie. El și Melinda au înființat Fundația Bill and Melinda Gates, care a cheltuit peste 40 de miliarde de dolari în lupta împotriva sărăciei globale și a bolilor precum malaria și poliomielita din întreaga lume.

El a scris în 2018, „Dacă unii credem că este nedrept că avem atâta avere, de ce nu dăm totul guvernului? Răspunsul este că există aceste fundații capabile să adopte o viziune globală pe termen lung pentru rezolvarea problemelor și să gestioneze proiecte cu risc ridicat pe care guvernele nu le pot prelua și corporațiile nu le vor face. Dacă un guvern încearcă o idee care eșuează, cineva nu își făcea treaba. În timp ce dacă nu încercăm unele idei care eșuează, nu ne facem treaba”, scrie parade.com.