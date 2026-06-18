Cine sunt și cum au dispărut cei mai importanți oameni care au avut legături cu rețeaua lui Jeffrey Epstein

La scurt timp după prima arestare a lui Jeffrey Epstein și dezvăluirile presei americane despre faptul că patrona o rețea de prostituție, au apărut teorii ale conspirației. Mai târziu, după a doua arestare a milionarului proxenet și moartea lui în pușcărie, aceste teorii și suspiciuni au scos la iveală disparițiile unor oameni importanți din apropierea lui Epstein.

Politicieni și milionari erau menționați în anchetele FBI privind rețeaua de prostituție dezvoltată de Jeffrey Epstein, atât în Statele Unite, cât și în Europa. Prima arestare penru proxenetism s-a produs în 2008, dar a fost judecat doar pentru un caz, în urma sesizării unui părite care-l acuza pe Epstein că i-a abuzat și racolat fata minoră.

După 13 luni de arest, dintre care majoritatea în regim de semi-detenție, Epstein a fost eliberat. Până la a doua arestare, din iulie 2019, activitatea proxenetului milionar, prieten cu mai marii lumii, a luat o și mai mare amploare.

Epstein nu a mai apucat să fie anchetat până la capăt și condamnat fiindcă a murit în 10 august 2019, la doar o lună de la arestare. Moartea, cu elemente dubioase, a fost declarată ca sinucidere în celulă prin spânzurare cu un cearceaf.

De-a lungul timpului, publicații din toată lumea au menționat adesea decesele unor persoane din anturajul lui Jeffrey Epstein, oameni deținători ai unor posibile secrete despre viața milionarului, despre rețeaua dezvoltată de el și în care atrăgea cei mai importanți politicieni, oameni de afaceri și artiști cărora le oferea femei, unele minore.

Lista neoficială cuprinde peste 20 de persoane. Desecretizarea Dosarului Epstein a scos la lumină noi aspecte și fapte, nume noi au apărut ca posibili clienți ai proxenetului de lux.

Sursele oficiale au concluzionat în mod repetat că decesele din jurul cazului Epstein sunt rezultatul unor sinucideri, supradoze sau cauze naturale, dar momentul și circumstanțele acestor decese au generat numeroase speculații și discuții publice.

Epstein a murit la vârsta de 66 de ani, în 10 august 2019. A fost găsit spânzurat în celula sa din New York și oficial s-a comunicat că s-a sinucis. Fratele lui, Mark Epstein, crede că a fost ucis, arătând și că, doar cu o zi înainte, colegul de celulă a lui Jeffrey a fost mutat de acolo.

Ultimul coleg de celulă al decedatului infractor sexual, Efrain "Stone" Reyes, a murit la vârsta de 51 de ani din cauza COVID, în noiembrie 2020. Moartea lui s-a produs la câteva săptămâni după ce a discutat cu anchetatorii federali care investigau moartea lui Epstein, fostul lui colegul de celulă.

Înainte de moartea sa, în 2022, la vârsta de 77 de ani, finanțatorul Steven Hoffenberg a dezvăluit pentru National Enquirer că Jeffrey Epstein și Ghislaine Maxwell, cea care recruta fete pentru escapadele amoroase ale clienților, "înregistrau" videoclipuri cu VIP-uri și fete minore. Filămările le făceau pentru un ulterior șantaj, a spus Hoffenberg.

Ghislaine Maxwell execută acum pedeapsa de 20 de ani pentru trafic de persoane și proxenitism, într-o închisoare din America.

Jean-Luc Brunel, șeful unei agenții franceze de modeling aflată în așteptarea procesului pentru presupusa traficare de fete către Epstein, a fost găsit spânzurat într-o celulă de închisoare din Paris în februarie 2022.

Celebrul francez din lumea modei și a manechinelor se afla în așteptarea procesului pentru presupusa traficare de fete către Epstein când a fost găsit spânzurat în celulă. Brunel avea 74 de ani.

Sinuciderea a venit la câteva zile după ce Prințul Andrew a fost de acord să soluționeze procesul Virginiei Giuffre Roberts, care-l acuza de abuz sexual când era minoră, după ce s-au întâlnit prin Epstein și Ghislaine Maxwell.

În timpul multor anchete și ședințe în procese, victima abuzurilor Virginia Giuffre Roberts l-a acuzat pe Brunel că a procurat mai mult de o mie de femei și fete cu care Epstein să se culce sau să le plaseze unor oameni influenți din mediile de afaceri și politice.

„O patrulă de noapte a găsit cadavrul fără viață în jurul orei 1, sâmbătă dimineața”, a spus o sursă de anchetă, citată de presă.

Cazul abuzurilor sexuale din înalta societate a zguduit America. Ghislaine Maxwell este acuzată de complicitate în abuzurile sexuale asupra minorilor. Victimele au depus mărturii devastatoare despre abuzurile sexuale organizate sistematic. Procuratura a prezentat probe solide care leagă abuzurile sexuale de personalități influente din politică și business.

Ghislaine Maxwell nu a făcut mari dezvăluiri în procesul ei și este condamnată la 20 de ani de închisoare.

Virginia Giuffre Roberts este una dintre cele mai cunoscute victime ale lui Epstein și martor-cheie în condamnarea Ghislainei Maxwell, a decedat în aprilie 2025. Cu o lună înainte, e Virginia Giuffre a publicat pe Instagram o fotografie șocantă în care apare plină de vânătăi și a scris că a fost victima unui accident auto.

„Anul acesta a început în cel mai groaznic mod, dar nu vreau să plictisesc pe nimeni cu detalii. Totuși, cred că este important de spus că, atunci când un șofer de autobuz școlar vine spre tine cu 110 km/h, în timp ce încetinești ca să faci un viraj, nu mai contează din ce e făcută mașina ta, că e ca o cutie de conserve”, a scris ea. A afirmat că știe că va muri.

Poliția din Australia a acuzat-o că minte și că nu a existat decât o tamponare ușoară și nu a menționat numele femeii de 41 de ani, ce se afla la volanul mașinii lovit de autobuz.

O lună mai târziu, Virginia Giuffre a fost găsită moartă în casa ei, iar verdictul a fost de sinucidere.

Alfredo Rodriguez, fostul manager al casei lui Epstein, a murit în 2015, după prima arestare a milionarului proxenet și pedofill.

Carolyn Andriano și Leigh “Skye” Patrick sunt două victime ale abuzurilor, ambele decedate în urma unor supradoze accidentale.

Joe Recarey, detectivul poliției din Palm Beach care a condus ancheta Epstein și a cerut dreptate oficialilor, a murit la 50 de ani pe 25 mai 2018, după o scurtă boală.

Avocații care l-au ajutat pe Epstein să câștige cazul West Palm Beach au decedat, de asemenea. Kenneth Starr a murit în septembrie 2022, la vârsta de 76 de ani, din cauza complicațiilor chirurgicale. Roy Black a murit acasă, în 2025.

Marvin Minsky, pionierul inteligenței artificiale de la MIT, menționat în acuzațiile victimei Virginia Giuffre, a murit în urma unei hemoragii cerebrale fatale în ianuarie 2016, la vârsta de 88 de ani. S-a spus că a fost unul dintre clienții lui Epstein.

John Connolly, detectivul NYPD și autorul cărților Epstein, a decedat în ianuarie 2022, la vârsta de 78 de ani.

Steve Bing, un cunoscut milionar și producător de film a sărit de la etajul 27 al blocului său din L.A. în iunie 2020. Avea 55 de ani. Era tatăl fiului actriței britanice Elizabeth Hurley. Moartea lui a venit după ce a vorbit cu FBI-ul despre Epstein.

Thomas Bowers, șeful diviziei de management al averii Deutsche Bank, care a transferat bani pentru defunctul infractor sexual, a fost găsit spânzurat în locuința sa din California, în noiembrie 2019, la câteva luni distanță după sinuciderea lui Epstein în celulă.

O legătură ciudată s-a făcut atunci cu trecutul lui Jeffrey Epstein. În urmă cu 40 de ani, Epstein a început să lucreze ca consilier financiar de încredere pentru magnatul Les Wexner, fondatorul L. Brands.

Predecesorul lui Epstein la L. Brands, Arthur Shapiro, în vârstă de 43 de ani, a fost împușcat în martie 1985, cu câteva săptămâni înainte să fie interogat de autorități despre depozite fiscale ilegale.

Documentele FBI menționează crima nerezolvată a avocatului și posibila legătură a lui Epstein cu principalul suspect Berry L. Kessler.

Kessler a murit la vârsta de 84 de ani în 2005, în timp ce se afla într-o închisoare federală din Georgia.

"Au fost mulți oameni prinși și încurcați prin pânza lui Epstein, iar mulți dintre acei oameni au dispărut acum – morți", a declarat detectivul particular Ed Opperman pentru Enquirer. "Toate sunt conectate printr-o legătură de bani."

Au circulat și zvonuri că Epstein a colaborat cu FBI și Mossad, serviciul secret israelian, cărora le-a servit informații despre clienții importanți pe care-i atrăgea în povești sexuale.