Justitie

Un elev de 16 ani, acuzat că a condus o rețea de proxenetism. Cum ar fi acționat adolescentul

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Un elev de 16 ani, acuzat că a condus o rețea de proxenetism. Cum ar fi acționat adolescentulAbuz. Sursa foto: Dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Un adolescent de 16 ani a fost trimis în judecată de procurorii DIICOT, după ce ar fi exploatat sexual o fată de 15 ani în județele Hunedoara, Alba, Sibiu și Brașov. Conform datelor din anchetă, faptele ar fi avut loc în perioada aprilie - mai 2026.

Un elev de 16 ani, acuzat că a condus o rețea de proxenetism

Potrivit anchetatorilor, relația dintre cei doi a început în toamna anului 2025, moment din care situația minorei ar fi cunoscut o schimbare radicală.

Procurorii arată că, până la apropierea de inculpat, adolescenta avea un comportament considerat exemplar atât în mediul familial, cât și la școală. Ulterior, aceasta a început să lipsească frecvent de la cursuri și să plece în repetate rânduri de la domiciliu, aspecte care au atras atenția familiei și a autorităților.

Proces

Proces. Sursa foto: Arhiva EVZ

Ce spun anchetatorii

În încercarea de a o proteja, familia adolescentei, polițiștii și reprezentanții DGASPC din județele Hunedoara și Brașov au intervenit în repetate rânduri, reușind de fiecare dată să o identifice și să o readucă la domiciliu.

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În cele din urmă, minora a fost dată dispărută după ce a plecat de acasă, cazul fiind înregistrat oficial de autoritățile din județul Brașov.

Elevul ar fi distrus brățara electronică

Potrivit procurorilor, adolescentul ar fi coordonat în detaliu activitatea victimei și ar fi beneficiat de banii obținuți în urma exploatării acesteia. Anchetatorii susțin că veniturile provenite din prostituție reprezentau principala sursă de întreținere pentru cei doi.

În mecanismul descris în rechizitoriu, minorul s-ar fi ocupat de organizarea întâlnirilor cu clienții și de asigurarea spațiilor de cazare necesare. De asemenea, acesta ar fi creat conturi online prin care era promovată victima și i-ar fi supravegheat constant activitatea, inclusiv prin verificarea telefonului mobil, pentru a urmări numărul contactelor și sumele de bani încasate.

Arestat preventiv după ce a încălcat măsura dispusă de instanță

Pe parcursul urmăririi penale, adolescentul a fost plasat inițial în arest la domiciliu. Situația s-a schimbat însă la începutul lunii iunie, când acesta ar fi încălcat obligațiile impuse de instanță. Conform datelor din dosar, pe 10 iunie 2026, minorul și-ar fi distrus dispozitivul electronic de monitorizare și ar fi părăsit locuința fără aprobare.

În urma incidentului, judecătorii au apreciat că măsura preventivă inițială nu mai este suficientă și au dispus arestarea preventivă a inculpatului. Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Hunedoara, instanță care va analiza acuzațiile formulate de procurorii DIICOT.

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