Liderii clanului Pian, reținuți de DIICOT. Ce acuzații li se aduc

Mai mulți membri importanți ai clanului Pian au fost reținuți pentru 24 de ore de procurorii DIICOT și urmează să fie prezentați instanței cu propunere de arestare preventivă. Ancheta vizează acuzații de trafic de persoane și proxenetism, iar printre cei vizați se află apropiați ai fostului lider interlop Emi Pian.

Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism au desfășurat o amplă operațiune care a vizat membri ai clanului Duduianu. Potrivit informațiilor apărute în anchetă, mai mulți lideri ai grupării au fost ridicați și conduși la sediul central al DIICOT pentru audieri într-un dosar care vizează infracțiuni de trafic de persoane și proxenetism.

Printre persoanele vizate se numără Duduianu Vasile, cunoscut ca „Grațian Pian”, fratele lui Emi Pian, Duduianu Gabriel Cristian, cunoscut ca „Ali Pian”, fiul lui Emi Pian, precum și Grecu Richard și Grigore Armando.

Cei patru au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați magistraților cu propunere de arestare preventivă. De asemenea, Vasile Duduianu, aflat anterior sub control judiciar, va fi prezentat și el instanței cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Surse judiciare citate în spațiul public arată că procurorii investighează o presupusă rețea infracțională care ar fi exploatat mai multe tinere.

Ancheta a fost documentată pe parcursul ultimelor luni, iar audierile desfășurate de DIICOT urmăresc stabilirea rolului fiecărui suspect și a modului în care ar fi funcționat gruparea.

Procurorii urmează să decidă măsurile preventive care vor fi solicitate în fața instanței.

Noua anchetă vine după mai mulți ani marcați de schimbări importante în interiorul clanului Duduianu. Cel mai cunoscut lider al grupării, Florin Mototolea, cunoscut drept Emi Pian, a murit în august 2020, după un conflict izbucnit în timpul unei partide de barbut din București.

Moartea acestuia a fost considerată un moment de cotitură pentru grupare, care și-a pierdut principalul lider și una dintre cele mai influente figuri din lumea interlopă a Capitalei.

În anul 2024, un alt nume important al clanului, Laurențiu Duduianu, cunoscut ca Ciprian Pian, a murit la vârsta de 36 de ani. Decesul său a fost provocat de probleme medicale și a reprezentat o nouă lovitură pentru structura de conducere a familiei.

În ultimii ani, mai mulți membri ai clanului au fost implicați în dosare penale privind șantajul, cămătăria, tâlhăria și alte infracțiuni, pe fondul intensificării acțiunilor desfășurate de autorități împotriva grupărilor de criminalitate organizată. În prezent, procurorii DIICOT continuă cercetările în dosarul care a dus la reținerea liderilor clanului Duduianu și pregătesc demersurile pentru solicitarea măsurilor preventive.