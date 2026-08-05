Fostul consilier prezidențial, Cătălin Avramescu, a oferit prima reacție publică după ce a fost audiat la sediul DIICOT într-un dosar în care se efectuează cercetări privind infracțiunea de pornografie infantilă. Acesta susține că nu are nimic de ascuns și că întreaga situație este rezultatul unei acțiuni nefondate inițiate de fosta sa parteneră.

Acuzațiile vin în contextul unui conflict juridic mai vechi între cei doi părinți, iar fostul oficial consideră că denunțul este o încercare de intimidare și de manipulare a autorităților.

Cătălin Avramescu a explicat pe rețelele de socializare contextul în care a fost audiat de către procurori. Potrivit acestuia, sesizarea a fost făcută de mama copiilor săi, iar la dosar ar fi fost depuse imagini realizate într-un cadru casnic obișnuit.

„Astăzi (miercuri- n.r.) am fost chemat la DIICOT în cea mai ridicolă plângere care a fost depusă în istoria acestei instituţii. O doamnă, mama biologică a celor doi copii ai mei, care a pierdut deja 3 (trei) procese cu subsemnatul doar anul acesta şi care este în curs de executare silită pentru că refuză să respecte o hotărâre a Judecătoriei Sectorului 1, a făcut plângere la DIICOT cum că am 'produs şi distribuit pornografie infantilă'. Probe? Zero.

A depus la dosar 2 (două) fotografii cu unul din copii după ce ieşise din baie şi refuza să pună Pampers. Aţi citit bine. Pampers. Mai este altceva? Da. Ceva ce i-am spus eu procurorului. Doamna mi-a trimis şi ea asemenea poze. Ca milioane de alţi părinţi, şi noi am trecut prin această fază, când copiii sunt... copii. Comentariul doamnei, după ce a primit poza: 'Aşa face şi la mine. Când intră în casă îşi aruncă toate hainele'. Cum să te duci cu aşa ceva la DIICOT?”, a scris Cătălin Avramescu pe pagina sa de Facebook.

Fostul consilier prezidențial a detaliat tensiunile existente și a susținut că nu îi este permisă legătura cu cei doi copii, în pofida deciziilor emise de instanță. În acest sens, el a anunțat că va recurge la măsuri legale drastice împotriva celei care a formulat sesizarea.

„Eu de patru luni nu mi-am văzut copiii. În dispreţul legii. Doamna refuză să mă lase să vorbesc cu copiii. Doamna refuză să îi lase la mine conform deciziei judecătoriei. Şi îşi imaginează că poate să mă preseze aşa, lansând acuzaţii iresponsabile în spaţiul public. Pe mine nu mă intimidează. Nu am nimic de ascuns şi nimic de negat - toată povestea este produsul unei minţi care şi-a pierdut busola morală. O voi da în judecată în civil pentru calomnie.

O voi acţiona în judecată în penal pentru încercarea de inducere în eroare a autorităţilor judiciare. În viaţă ajungem, uneori, să ne certăm unii cu alţii. Dar şi atunci, în toiul supărării, trebuie să păstrăm un rest de decenţă. Doamna a trecut cu mult dincolo de orice este acceptabil. În ce o priveşte, procedura de executare silită merge înainte. Acum va avea şi alte două procese în care va trebui să explice ce a avut în cap când a formulat acest denunţ calomnios", spune Avramescu.

Reacția lui Cătălin Avramescu a survenit în urma comunicatului oficial transmis de procurorii DIICOT. Aceștia au confirmat efectuarea unei percheziții domiciliare în București într-o cauză ce vizează fapte legate de pornografie infantilă.

Conform informațiilor furnizate de surse judiciare, descinderile au vizat locuința din Capitală a fostului consilier. Procurorii susțin că, în toamna anului 2025, un suspect ar fi realizat două fotografii unei minore în vârstă de trei ani, membră a familiei sale, imagini pe care ulterior le-ar fi stocat și le-ar fi trimis mamei copilului, persoană care nu mai locuia la aceeași adresă la momentul respectiv.