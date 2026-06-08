Austria va pune în aplicare, începând cu 1 iulie 2026, un nou mecanism de sprijin financiar destinat părinților singuri care nu primesc pensie alimentară de la fostul partener și care nu se califică pentru avansul de întreținere acordat de stat. Decizia a fost aprobată de Parlamentul austriac, iar Ministerul Social a confirmat că plățile vor începe în a doua jumătate a acestui an. Programul nu este destinat exclusiv cetățenilor austrieci. Cetățenii Uniunii Europene care au reședința în Austria, inclusiv românii, pot solicita acest sprijin dacă îndeplinesc criteriile referitoare la venit și situația familială stabilite prin lege.

Noua măsură vizează familiile aflate într-o situație financiară dificilă, în care un singur părinte crește copiii fără sprijin din partea celuilalt părinte și fără acces la alte forme de ajutor în acest domeniu.

Pentru implementarea programului a fost alocat un buget anual de 35 de milioane de euro. Potrivit estimărilor Ministerului Social, aproximativ 12.400 de copii și tineri din Austria ar putea beneficia de acest fond. Sprijinul acordat este estimat la o valoare medie de aproximativ 240 de euro pentru fiecare copil, suma urmând să fie plătită de 12 ori pe an.

Pentru a putea primi ajutorul, părintele singur trebuie să aibă un venit net lunar care să nu depășească 2.768 de euro.

În calculul acestui plafon nu sunt incluse alocația familială, indemnizația pentru creșterea copilului și deducerea fiscală acordată pentru copii.

Sprijinul financiar poate fi acordat, în mod obișnuit, până când copilul împlinește vârsta de 18 ani. Există însă posibilitatea prelungirii cu încă un an pentru tinerii care urmează prima formă de educație. De asemenea, legislația prevede excepții speciale pentru tinerii cu dizabilități severe.

Pe lângă componenta dedicată părinților singuri, autoritățile austriece au inclus în noul fond și măsuri pentru victimele violenței domestice.

Persoanele care au fost nevoite să părăsească locuința din cauza unui partener violent, inclusiv cele adăpostite în centre pentru femei, vor putea solicita un ajutor unic de până la 4.000 de euro în situații urgente.

Suma este destinată achiziționării unor bunuri esențiale necesare unui nou început, precum mobilier, electrocasnice, documente sau echipamente de comunicații. Scopul acestei măsuri este de a facilita reintegrarea și refacerea condițiilor de trai după o separare forțată.

Ministrul Social al Austriei, Korinna Schumann, a descris noul fond ca fiind un pas important în combaterea sărăciei în rândul copiilor și în reducerea dificultăților financiare cu care se confruntă părinții singuri. Oficialul a subliniat că inițiativa vine să acopere o lipsă existentă până acum în sistemul austriac de protecție socială.