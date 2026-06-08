International

Ajutor de sute de euro pentru părinții români din străinătate. Plățile se fac începând din iulie

Comentează știrea
Ajutor de sute de euro pentru părinții români din străinătate. Plățile se fac începând din iuliefonduri europene. Sursa foto: Freepik
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Austria va pune în aplicare, începând cu 1 iulie 2026, un nou mecanism de sprijin financiar destinat părinților singuri care nu primesc pensie alimentară de la fostul partener și care nu se califică pentru avansul de întreținere acordat de stat. Decizia a fost aprobată de Parlamentul austriac, iar Ministerul Social a confirmat că plățile vor începe în a doua jumătate a acestui an. Programul nu este destinat exclusiv cetățenilor austrieci. Cetățenii Uniunii Europene care au reședința în Austria, inclusiv românii, pot solicita acest sprijin dacă îndeplinesc criteriile referitoare la venit și situația familială stabilite prin lege.

Austria, sprijin financiar important pentru părinți

Noua măsură vizează familiile aflate într-o situație financiară dificilă, în care un singur părinte crește copiii fără sprijin din partea celuilalt părinte și fără acces la alte forme de ajutor în acest domeniu.

Pentru implementarea programului a fost alocat un buget anual de 35 de milioane de euro. Potrivit estimărilor Ministerului Social, aproximativ 12.400 de copii și tineri din Austria ar putea beneficia de acest fond. Sprijinul acordat este estimat la o valoare medie de aproximativ 240 de euro pentru fiecare copil, suma urmând să fie plătită de 12 ori pe an.

Ce condiții trebuie să îndeplinească

Pentru a putea primi ajutorul, părintele singur trebuie să aibă un venit net lunar care să nu depășească 2.768 de euro.

Rock'n Roll-ul văzut în 1957 prin ochii secretarului Uniunii Compozitorilor: Femeile sunt molestate, călcate în picioare, azvârlite, stropşite ca pătlăgelele, învârtite în tumbe
Rock'n Roll-ul văzut în 1957 prin ochii secretarului Uniunii Compozitorilor: Femeile sunt molestate, călcate în picioare, azvârlite, stropşite ca pătlăgelele, învârtite în tumbe
Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante
Cele mai vizitate străzi din lume. Atrag milioane de turiști și ascund povești fascinante

În calculul acestui plafon nu sunt incluse alocația familială, indemnizația pentru creșterea copilului și deducerea fiscală acordată pentru copii.

Dor de copii

Dor de copii / sursa foto: ChatGPT

Sprijinul financiar poate fi acordat, în mod obișnuit, până când copilul împlinește vârsta de 18 ani. Există însă posibilitatea prelungirii cu încă un an pentru tinerii care urmează prima formă de educație. De asemenea, legislația prevede excepții speciale pentru tinerii cu dizabilități severe.

Ajutor pentru părinți. Austria, introducere noi forme de sprijin și pentru victimele violenței domestice

Pe lângă componenta dedicată părinților singuri, autoritățile austriece au inclus în noul fond și măsuri pentru victimele violenței domestice.

Persoanele care au fost nevoite să părăsească locuința din cauza unui partener violent, inclusiv cele adăpostite în centre pentru femei, vor putea solicita un ajutor unic de până la 4.000 de euro în situații urgente.

Suma este destinată achiziționării unor bunuri esențiale necesare unui nou început, precum mobilier, electrocasnice, documente sau echipamente de comunicații. Scopul acestei măsuri este de a facilita reintegrarea și refacerea condițiilor de trai după o separare forțată.

Ministrul Social al Austriei, Korinna Schumann, a descris noul fond ca fiind un pas important în combaterea sărăciei în rândul copiilor și în reducerea dificultăților financiare cu care se confruntă părinții singuri. Oficialul a subliniat că inițiativa vine să acopere o lipsă existentă până acum în sistemul austriac de protecție socială.

Stiri calde

10:49 - Relația dintre William și Harry, într-un punct critic. Șansele unei împăcări sunt tot mai mici

10:40 - Ungaria verifică finanțarea organizațiilor maghiare din diaspora. Susținerea lui George Simion de către Orban, invoca...

10:33 - Investiția care nu a dat rezultate la Rapid. Timotej Jambor, tot mai aproape de plecare

10:23 - Xi Jinping a ajuns în Coreea de Nord. Imagini spectaculoase de la primirea organizată de Kim Jong Un

10:13 - Mirabela Grădinaru, la Curtea de Apel București. De ce a fost chemată în instanță partenera lui Nicușor Dan

10:06 - După inundații, vin zilele de plajă. Temperaturile anunțate de meteorologi pentru zilele următoare

HAI România!

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Războiul din umbră: spionaj, sabotaj și jocuri cibernetice între Moscova și Washington

Nicușor are sTOMAC tare!

Nicușor are sTOMAC tare!

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Scandal în Republica Moldova: Comratul se rupe de politicienii fugari! Adevărul despre bani și ANI

Proiecte speciale