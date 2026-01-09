Date recente arată că un procent semnificativ dintre elevii de clasa I din capitala Austriei nu posedă nivelul de limbă germană necesar pentru a urmări normal orele de curs, potrivit analiștilor de la European Conservative.

Situația a fost semnalată de presa internațională și dezbătută de reprezentanți politici austriaci, pe fondul discuțiilor despre educație și integrare.

Datele au fost publicate în contextul în care diferite formațiuni politice locale propun măsuri pentru a aborda această problemă.

Harald Zierfuß, purtător de cuvânt pentru educație al Partidului Popular Austriac (ÖVP), a afirmat că în unele clase „într-un colectiv mediu de 22 de copii, deseori doar cinci înțeleg cu adevărat profesorul.”

Formațiunea sa a propus ca Evaluările de competență lingvistică să devină obligatorii pentru toți copiii începând cu vârsta de trei ani, în scopul identificării timpurii a dificultăților de limbă și sprijinirii copiilor înainte de intrarea în școală.

Pe de altă parte, europarlamentarul Petra Steger din partea Partidului Libertății Austriece (FPÖ) a declarat că aceste cifre arată „eșecul politicii de migrație”, menționând că „fiecare al doilea elev nu mai vorbește limba germană acasă.”

În același context, ea a transmis un mesaj privind siguranța și protecția copiilor în unitățile școlare: „Copiii noștri merită siguranță, educație și protecție.”

Maximilian Krauss, liderul grupului parlamentar al FPÖ și purtător de cuvânt pentru educație, a caracterizat cererea pentru standarde naționale de grădiniță drept „dovadă a unui eșec complet” și a avertizat asupra unor eventuale consecințe asupra nivelului educațional dacă modelul din Viena ar fi extins la nivel național.

Autoritățile din Viena și din Austria au acordat deja atenție acestei situații prin alte intervenții. În 2025, guvernul a anunțat majorări ale personalului dedicat sprijinului în limba germană în școli și investiții financiare pentru programe de educație lingvistică.

De asemenea, în 2025 Consiliul Național a votat introducerea unor „clase de orientare” pentru copiii extracurs, menite să faciliteze integrarea în sistemul educațional a celor care nu au avut anterior experiență școlară în Austria.

Conform datelor oficiale din Austria, în anii recenți un procent important de elevi au declarat că vorbesc acasă o limbă diferită de germană, ceea ce este considerat un indicator al necesității unui sprijin lingvistic sporit în școală.

Pe lângă declarațiile politice, presa internațională a publicat analize ale fenomenului, subliniind implicațiile pentru viitorul educațional și social al copiilor afectați.

Astfel de articole au devenit un punct de referință în dezbaterea publică despre educație și integrare în Austria