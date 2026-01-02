Viața românilor din Austria cunoaște schimbări radicale din ianuarie. Regulile devin tot mai strice

Anul 2026 aduce în Austria un set extins de modificări legislative, după ce guvernul de coaliție format din ÖVP, SPÖ și NEOS a aprobat un pachet de legi ce intră în vigoare la 1 ianuarie. Schimbările afectează domenii precum pensiile, impozitele, munca, educația, sănătatea și circulația rutieră, iar impactul va fi resimțit de milioane de austrieci.

Unul dintre principalele noutăți este introducerea pensiei parțiale. Începând din acest an, angajații pot opta pentru program part-time în paralel cu o parte din pensie, facilitând trecerea graduală către retragerea completă din activitate.

Totodată, pensionarea anticipată prin „Korridorpension” va fi mai restrictivă:

Vârsta minimă crește de la 62 la 63 de ani

Stagiul de cotizare necesar ajunge la 42 de ani

Pentru ajustările financiare, pensionarii cu venituri mici și medii vor primi compensarea integrală a inflației, iar cei cu pensii peste 2.500 € vor beneficia de o sumă fixă de 67,50 €.

În 2026, impozitele și deducerile pentru angajați și independenți suferă modificări semnificative:

Angajați:

Subvenția pentru transportul public în deplasările de serviciu va fi eliminată

Pendlereuro crește la 6 € pe kilometru/an

Plafonul pentru venituri neimpozabile: 2.615 €

Sistemul Negativsteuer rămâne activ, cu limite diferite în funcție de statutul contribuabilului

Activități independente:

Baza forfetară poate fi aplicată pentru cifră de afaceri până la 420.000 €

Deduceri pentru formare, activități științifice sau consultanță: între 6% și 15%

Facilitățile fiscale pentru ore suplimentare se limitează la 10 ore/lună, maximum 120 €

Începând cu anul școlar 2026/2027:

Purtarea vălului islamic este interzisă pentru copii sub 14 ani

Părinții elevilor care abandonează școala sau sunt exmatriculați trebuie să participe la un dialog obligatoriu cu cadrele didactice

Nerespectarea regulilor poate atrage amenzi între 150 și 1.000 € sau până la două săptămâni de detenție substitutivă

De asemenea, sistemul Bildungskarenz a fost eliminat și înlocuit cu Weiterbildungszeit, o nouă formă de concediu pentru formare profesională. Aceasta nu garantează automat indemnizația, iar cererile pot fi respinse dacă bugetul anual este epuizat.

Din 1 ianuarie 2026:

Angajații au dreptul să cunoască suma bacșișurilor electronice încasate

Plafonul pentru cheltuieli medicale se reduce de la 2% la 1,5% din venitul anual și include medicamentele cu taxă de rețetă, aducând economii semnificative

În trafic, au fost propuse schimbări privind:

Intervalele de verificare „Pickerl” (revizia tehnică)

Obligatoritatea purtării căștii: